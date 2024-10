X Factor 2024 live streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, Sky, Tv8, in chiaro

Questa sera, 24 ottobre 2024, va in onda la prima puntata di X Factor 2024, con la conduzione di Giorgia. In giuria troviamo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Un lungo percorso che ci porterà alla finale del 5 dicembre in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming i live di X Factor 2024.

In tv

Appuntamento su Sky Uno questa sera, 24 ottobre 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno, al canale 108 del decoder Sky. Un appuntamento imperdibile ogni giovedì in diretta dalla X Factor Arena, fino alla finale del 5 dicembre da piazza del Plebiscito a Napoli. E in chiaro? Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).

X Factor 2024 live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2024 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre OGGI

Seconda puntata: 31 ottobre

Terza puntata: 7 novembre

Quarta puntata: 14 novembre

Quinta puntata: 21 novembre

Sesta puntata: 28 novembre

Settima puntata: 5 dicembre (finale)

Gli appuntamenti

Tornano gli appuntamenti imperdibili ci accompagneranno, settimana dopo settimana, fino alla finalissima di X Factor 2024 del 5 dicembre. Ogni giovedì sera, a pochi minuti dall’inizio dei Live Show, in diretta dal backstage di #XF2024 Gianluca Gazzoli ci racconterà tutte le emozioni dell’immediata vigilia dello spettacolo con Ante Factor: dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti, in una postazione a pochi metri dal palco dei Live, un rapidissimo preludio di quello che ci aspetta nello show dell’X Factor Arena.

È già ripartito, invece, il Daily, già in onda da dopo la puntata delle Home Visit (tutti i giorni alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW), l’appuntamento che racconta giorno per giorno la vita dei ragazzi. Le loro storie saranno al centro di tutto, per un tragitto che va dall’assegnazione dei brani alle prove, alla performance live, agli sviluppi manche dopo manche, fino ad arrivare ai commenti del post puntata, oltre a un racconto più “personale” con la vita quotidiana dei ragazzi all’interno del Loft. Il percorso del Daily di X Factor 2024 sarà verticale e approfondito sulla preparazione dei Live Show e vivrà sul punto di vista degli artisti in gara anche grazie all’utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile.

Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e, dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, prima di recarsi direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro “vero”, il brano che porteranno sul palco dei Live. Nella puntata del giovedì, a poche ore dall’inizio dello show in diretta, vedremo le prove in studio, mentre il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente. Infine, ritorna l’appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.