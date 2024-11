X Factor 2024 Live: anticipazioni, concorrenti, cantanti, assegnazioni e ospiti della quarta puntata, 14 novembre

Questa sera, 14 novembre 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata dei Live di X Factor 2024, il talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Ognuno dei giudici è alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti, cantanti e ospiti

Quarto appuntamento con i Live di X Factor 2024. Con la conduzione di Giorgia, entra nel vivo la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena.

Quella di oggi sarà una puntata infernale. Come ogni edizione arriva l’Hell Factor la temuta serata con una doppia eliminazione per i concorrenti. Ospiti della puntata di stasera saranno i Negramaro che canteranno Marziani, il nuovo singolo estratto dall’album Free Love in uscita il 22 novembre.

La prima delle due manche della puntata di oggi, giovedì 14 novembre, di X Factor 2024 è la cosiddetta “giostra” appuntamento fisso delle puntate con doppia eliminazione. I 9 concorrenti rimasti si esibiranno uno di seguito all’altro, senza alcuna pausa, con il proprio cavallo di battaglia. Alla fine di questa esibizione continua ci sarà una prima eliminazione decisa dal televoto. I giudici in questa fase non potranno far altro che supportare i loro concorrenti senza deciderne il destino.

Gli otto rimasti dopo la manche con la giostra, si esibiranno in una manche unica in cui i due meno votati andranno al ballottaggio e il loro destino sarà in mano ai giudici. Naturalmente in questa manche canteranno delle cover di brani assegnati dai loro giudici. Vediamo quindi cosa canteranno sempre ricordando che qualcuno non si esibirà. Per quanto riguarda la squadra di Achille Lauro:

Lorenzo Salvetti farà Me so ‘mbriacato di Mannarino

farà di Mannarino Les Votives canteranno una loro versione di La canzone nostra brano del 2021 di Mace feat Blanco & Salmo

canteranno una loro versione di brano del 2021 di Mace feat Blanco & Salmo I Patagarri canteranno Summertime rendendo omaggio a un mito del jazz come George Gerswhin.

Vediamo ora le assegnazioni di Jake La Furia, ai suoi due concorrenti, per la puntata di giovedì 14 novembre se dovessero passare il turno:

The Foolz si esibiranno con Niente Canzoni d’amore di Marracash e Federica Abbate;

si esibiranno con di Marracash e Federica Abbate; Francamente farà Blinding Lights di The Weekend.

Manuel Agnelli, invece, ha scelto per i suoi cantanti:

Mimì canterà La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla

canterà di Lucio Dalla Danielle farà un classico rock di Vasco Rossi Fegato, fegato spappolato

farà un classico rock di Vasco Rossi Punkcake canteranno Mi Ami? Dei CCCP.

X Factor 2024: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre

Seconda puntata: 31 ottobre

Terza puntata: 7 novembre

Quarta puntata: 14 novembre

Quinta puntata: 21 novembre

Sesta puntata: 28 novembre

Settima puntata: 5 dicembre (finale)

Come si vota

Come si fa a votare durante i live di X Factor 2024? Votare per il proprio cantante preferito è semplice e gratuito. Ecco le modalità:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2024: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).