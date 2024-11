X Factor 2024 Live: anticipazioni, concorrenti, cantanti, assegnazioni e ospiti della sesta puntata (semifinale), 28 novembre

Questa sera, giovedì 28 novembre 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la sesta puntata (semifinale) dei Live di X Factor 2024, il talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Ognuno dei giudici è alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti, cantanti e ospiti

Siamo giunti alla semifinale di X Factor 2024. Gli artisti in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo, scoglio prima della finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, attesa per il prossimo 5 dicembre. Oggi ci saranno due manche, di cui la prima sarà quella – amatissima – con l’orchestra di X Factor porteranno all’eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione.

Sul palco dell’X Factor Arena torna, quindi, la manche in cui i concorrenti dovranno esibirsi accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche ci sarà un primo verdetto, ma in positivo: con l’inedito meccanismo Škoda Green Light, che permetterà di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito, il più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima.

Grazie all’orchestra gli artisti daranno un nuovo e suggestivo vestito alle canzoni, in una setlist che prevede:

tre brani leggendari per la squadra di Achille Lauro, “Can’t Help Falling In Love” di Elvis per I PATAGARRI ; “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini per Les Votives ; “Caruso” di Lucio Dalla per Lorenzo Salvetti ;

; “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini per ; “Caruso” di Lucio Dalla per ; nella squadra Jake La Furia, “Per Elisa”, il mitico e strepitoso incontro tra la penna di Franco Battiato e la voce di Alice, sarà affidato a Francamente ;

; nella squadra di Manuel Agnelli, Mimì porterà una delle canzoni più importanti del blues americano contro il razzismo e la discriminazione “Strange Fruit” di Billie Holiday; i PUNKCAKE presenteranno una loro versione della straordinaria “My Way” di Frank Sinatra.

A seguire, seconda manche con un doppio verdetto: il meno votato sarà subito eliminato, il penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Per questo secondo round della serata, I PATAGARRI stanno lavorando sulla trascinante “Splendido splendente” di Donatella Rettore; i Les Votives su “Crazy”, hit mondiale di Gnarls Barkley; Lorenzo Salvetti sta preparando il grande classico di Claudio Baglioni “Questo piccolo grande amore”; Francamente invece salirebbe sul palco con “Pink Pony Club” del nuovo fenomeno mondiale Chappell Roan; Mimì con l’intensa “The Thrill Is Gone” di Raye; infine ai PUNKCAKE si esibirebbero con “Gift Horse” degli IDLES. Ospite della semifinale di X Factor 2024 è Gazzelle, una delle voci più amate e sincere della sua generazione, le cui canzoni contano oltre 1 miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino; in attesa dei suoi due imperdibili Live del 2025, il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano, l’artista romano poetico, romantico e spiazzante torna a farci guardare il mondo attraverso i suoi occhi con “Come il pane”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 29 novembre.

X Factor 2024: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre 2024

Seconda puntata: 31 ottobre 2024

Terza puntata: 7 novembre 2024

Quarta puntata: 14 novembre 2024

Quinta puntata: 21 novembre 2024

Sesta puntata: 28 novembre 2024

Settima puntata: 5 dicembre 2024 (finale)

Come si vota

Come si fa a votare durante i live di X Factor 2024? Votare per il proprio cantante preferito è semplice e gratuito. Ecco le modalità:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2024: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).