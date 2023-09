X Factor 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata del talent, 28 settembre

Questa sera, 28 settembre 2023, alle ore 21.15 va in onda su Sky Uno la terza puntata di X Factor 2023, il talent musicale di Sky condotto da Francesca Michielin. In giuria troviamo Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per Morgan si tratta di un ritorno a X Factor dopo nove anni. Dove vederlo in tv e in streaming? E in chiaro? Su Tv8? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Sky Uno questa sera, 28 settembre 2023, alle ore 21.15 sul canale 108 del decoder Sky. Si comincia con tre puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre. In chiaro su Tv8 verrà replicata la puntata della settimana precedente, ogni mercoledì dal 20 settembre.

X Factor 2023 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire X Factor 2023 in diretta streaming o recuperare le puntate in qualsiasi momento on demand su Sky Go e NOW.

Le date

Dopo le tradizionali Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di X Factor 2023.