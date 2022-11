X Factor, Rkomi infatuato di Beatrice Quinta: “Qualcosa è scattato in me”

Che Cupido abbia fatto breccia nel cuore di Rkomi. Il giudice di X Factor sembra essersi infatuato di una concorrente del talent musicale di Sky, Beatrice Quinta, in gara nel team di Dargen D’Amico. La cantante siciliana nella scorsa puntata si è esibita sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti in una veste inedita ed electro dance.

Una permormance molto forte nella quale Beatrice si è anche avvicinata al tavolo dei giudici, fissando Rkomi negli occhi. Il giudice è rimasto imbambolato e poi ha dichiarato di essere stato decisamente colpito da questo momento intimo tra loro due. Tra giudice e concorrente, insomma, è scattato un certo feeling. Confermato anche da una clip mostrato nel Daily di X Factor.

Rkomi ha infatti deciso di andare a parlare con Beatrice, e rivelarle di aver pensato a lei tutta la notte e di aver provato qualcosa. Imbarazzatissimo, il cantante di Insuperabile ha chiesto se anche lei avesse provato le stesse emozioni. “Ieri quando ci siamo guardati, mentre ti esibivi, è scattato qualcosa in me – ha detto Rkomi – credo che qualcosa sia successo e volevo chiederti: per te è lo stesso? Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo”. Altrettanto imbarazzata Beatrice: “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda, anche se io sono una fan delle posizioni scomode”. I due alla fine si sono abbracciati. Rkomi, attualmente è single dopo la rottura da Paola Di Benedetto. Con la conduttrice televisiva e radiofonica, al timone di Hot Factor, ha avuto una storia d’amore durata solo pochi mesi. Che ora possa scattare la passione proprio con Beatrice?

