Sarebbe già ai titoli di coda la relazione tra Rkomi e Paola Di Benedetto, presentati come la coppia dell’estate e che invece si sarebbero già detti addio. Come ricorderete, qualche settimana fa Fedez aveva pubblicato una foto che ufficializzava la storia tra il cantante di “Insuperabile” e la speaker, immortalati in un’uscita a quattro con i Ferragnez. La coppia era stata poi paparazzata da Chi tra baci e carezze nel centro di Milano. Ma ora, a distanza di poche settimane, c’è chi già parla di una rottura tra i due.

Secondo la pagina ThePipolGossip, sarebbe stato lui a lasciare lei, con un messaggio. Il motivo? Non ha retto alla “sovraesposizione mediatica”. E ancora, secondo Today, la conduttrice si starebbe frequentando con un altro. Quel che è certo è che al momento i diretti interessati hanno preferito non commentare i rumors. “Si vocifera che lei già frequenti un altro. Storia durata poco, manco il tempo di iniziare”, spiega l’esperta di gossip Deianira Marzano. Sarà davvero così? In tal caso, per Paola Di Benedetto sarebbe una nuova delusione dopo la fine della storia con Federico Rossi dell’ex duo musicale Benji&Fede, con il quale era stata insieme dal 2018 al 2021.

Chi potrebbe essere l’eventuale nuovo compagno di Paola Di Benedetto? Al momento tutto tace. Anche Rkomi, d’altronde, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, e nei mesi scorsi, prima di legarsi alla speaker, aveva dichiarato: “Non so se ho ancora provato il vero amore per un’altra persona. Ho delle frequentazioni, diciamo. Ma non sono fidanzato”.