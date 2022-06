Ormai non ci sono più dubbi. Paola di Benedetto e Rkomi stanno insieme. A ufficializzare la “coppia dell’anno” è nientedimeno Fedez, che ha pubblicato sui propri social una foto a quattro, con anche sua moglie Chiara Ferragni. Il cantante e la speaker, dunque, escono allo scoperto ufficializzando la loro relazione. Già nei giorni scorsi erano usciti degli scatti di baci rubati per le vie di Milano. La neo coppia fa dunque un’uscita in grande stile, dando l’annuncio del loro amore sul profilo Instagram di Fedez, davanti a più di 14 milioni di follower. La cena a quattro con Fedez e la Ferragni è l’occasione giusta per fugare ogni dubbio e rivelare ai fan la loro love story.

Il rapper benedice Paola e Mirko definendoli la “coppia dell’anno”. I due appaiono sorridenti e complici per tutta la sera. Nelle storie di Fedez i piccioncini siedono uno di fronte all’altra e si godono la serata in compagnia della coppia di amici. Ricordiamo che quest’anno i due cantanti saranno insieme al tavolo di X Factor in qualità di giudici. Tra l’artista di “Insuperabile” e la voce di RTL 102.5 c’è già un grande feeling e sembrano più affiatati che mai.

Rkomi è uno dei cantanti più in voga del momento. Si è fatto conoscere dal grande pubblico all’ultimo Festival di Sanremo e come detto è uno dei nuovi giudici del talent musicale di Sky. Paola Di Benedetto, già vincitrice del Grande Fratello Vip, è una conduttrice molto spigliata e ha già maturato diverse esperienze sia in radio che in tv. Oltre ad essere ormai voce fissa di RTL 102.5, ha anche condotto gli spin-off di X-Factor e l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, oltre al Radio Zeta Future Hits Live nel 2022.