Rkomi e Paola Di Benedetto stanno insieme: la foto del bacio

La coppia dell’estate è senz’altro quella formata da Paola Di Benedetto e Rkomi. Da una parte la spigliatissima conduttrice radiofonica, dall’altra uno dei cantanti più in voga del momento. Le voci di una liaison tra i due andava avanti da settimane, ma ora è arrivata la conferma. Mirko e Paola infatti sono stati paparazzati a Milano mentre si scambiavano un romantico bacio. Il settimanale Chi li ha seguiti nella notte milanese, dopo una cena al ristorante. Poi i due sono entrati nello stesso portone.

La speaker e il cantante si sono conosciuti grazie ad amici comuni. Dopo qualche interazione social, un incontro in discoteca e una cena in gruppo è sbocciata la passione. Ora manca solo l’ufficializzazione da parte dei diretti interessati. Paola Di Benedetto ha chiuso da circa un anno la storia d’amore con Federico Rossi, del duo Benji&Fede, mentre Mirko Manuele Martorana (vero nome di Rkomi) era single. Un amore scoccato in poco tempo, come testimoniano le foto di Chi.

Lo scorso weekend si sono rivisti a Roma, in occasione del Radio Zeta Hits Live, condotto proprio dalla Di Benedetto, e al quale ha preso parte il cantante di Insuperabile e nuovo giudice di X Factor. Dopo l’evento, i due innamorati sono andati a cena insieme al ristorante di Tommaso Paradiso, racconta Chi. Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini non lasciano più spazio a dubbi.