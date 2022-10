X Factor 2022 LIVE, location: dove si svolgono le puntate del talent

Dove si svolgono (location) le puntate dei Live di X Factor 2022? I Live Show di XF2022 si tengono presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Un teatro che è stato quasi totalmente smontato e riallestito per una superficie di 4000 mq di cui 600 di palco (l’equivalente di 3 campi da padel e quasi 4 da pallavolo). L’impianto scenico dispone di 3 ground support, 30 strutture in carpenteria metallica, 500 mq di Ledwall, 2 km di scenoluminoso, 1000 corpi luminosi (tutti a led). Lo studio conta 180 Canali Radio, 800 Canali Audio e 4 regie audio. E poi, intorno al teatro si sviluppa la Cittadella di X Factor 2022: quasi 5000 mq di spazi che ospitano produzione, montaggio, camerini, attrezzeria, sala ballo, sartoria e tutto ciò che è necessario alla realizzazione dei sette spettacolari Live Show. Sono 500 le persone, tra dipendenti e fornitori, che ogni giorno lavorano alla produzione del programma, di questi 60 sono gli specializzati (falegnami, fabbri, scenografi, progettisti, grafici) per la realizzazione di tutte le messe in scena.

Giudici

Abbiamo visto la location di X Factor 2022 LIVE, ma i giudici? A giudicare i cantanti in gara ci saranno Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi. Se Fedez è il giudice più esperto e temuto del tavolo (“Sono tornato per vincere e sarò il giudice che sono sempre stato, non ho paura di nessuno”), Ambra, che ammette di partire sempre svantaggiata, raccoglie la sfida: “Ho sempre portato a casa cose incredibilile”. E a proposito di sfida, attenti a Rkomi: “Sono molto più duro di quello che ho fatto vedere finora al tavolo, la sto vivendo molto intensamente, sarò una iena”. Dalla sua, Dargen riporta l’attenzione sui suoi tre talenti, “spero di essere un accelleratore di risultati, come dice Fedez. Loro sono un bel gruppo anche senza di me, su di loro ho fatto una bella scommessa”.