X Factor 2022 LIVE: cantanti e squadre della nuova edizione

Quali sono i cantanti (e squadre) di X Factor 2022 Live? Vediamo subito le quattro squadre (una per giudice):

Fedez : Dadà, Linda Riverditi, Omini

: Dadà, Linda Riverditi, Omini Ambra Angiolini : Lucrezia Maria Fioritti, Matteo Siffredi, Tropea

: Lucrezia Maria Fioritti, Matteo Siffredi, Tropea Dargen D’Amico : Beatrice Quinta, Disco Club Paradiso, Matteo Orsi

: Beatrice Quinta, Disco Club Paradiso, Matteo Orsi Rkomi: Iako, Joėlle, Santi Francesi

Ma conosciamoli nel dettaglio. Partiamo dal roster di Fedez a X Factor 2022 LIVE che mette al centro l’esuberanza e l’energia dei giovanissimi Omini, la sensibilità di Linda Riverditi e la voglia di contaminare mondi musicali diversi tra loro di Dadà. Ad accompagnare nel percorso la squadra sarà il producer Iacopo Sinigaglia.

Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro): Unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. Nel suo background musicale ha lavorato per altri artisti come autrice e compositrice. Nell’estate 2022 esce Aumm Aumm, collaborazione con i dj/producer AckeejuiceRockers.

Linda Riverditi: Nata nel 2003 ad Alba (Cuneo), a soli 7 anni si avvicina alla musica grazie all’ascolto dei Queen. Il suo percorso musicale prende il via intorno ai 14 anni quando si approccia allo studio del pianoforte.

Omini: Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Nascono nel 2015 come The Minis. Hanno all’attivo decine di live nei più grandi festival italiani, come Home Festival, Apolide, Siren Festival, Stupinigi Sonic Park e ad aprire artisti del calibro di Caparezza, Baustelle, Statuto.

Il roster di Ambra a X Factor 2022 LIVE mette in evidenza tre differenti anime musicali, la fragilità di Matteo Siffredi, la poliedricità dei Tropea e il cantautorato di Lucrezia Maria Fioritti. Con Ambra lavorerà il producer Simone Privitera.

Matteo Siffredi: Il progetto di Matteo, classe 2001, nasce una sera di febbraio del 2021 in un garage con amici. La sua musica è vertigine, un insieme di colori non definiti, inizia a suonare in tenera età chitarra e pianoforte e a 16 anni scopre la sua voce e un nuovo modo per raccontare storie.

Tropea: Sono una band pop di Milano nata nel 2017. Dicono di loro che sono uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni.

Lucrezia Maria Fioritti: Bolognese classe ‘96, diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna, nel 2015 arriva a Milano. Nel 2019 è fra i finalisti di Musicultura, mentre nel 2021 il suo brano “Molecole” la fa comparire fra le finaliste del Premio Bianca d’Aponte dove ottiene il riconoscimento di miglior testo.

Il roster di Dargen D’Amico a X Factor 2022 LIVE mette al centro l’identità attraverso tre progetti artistici unici, dalla cantautrice Beatrice Quinta all’intensità di Matteo Orsi, fino ai coloratissimi Disco Club Paradiso. Ad affiancarli nel percorso come producer ci sarà Big Fish.

Beatrice Quinta (Beatrice Maria Visconti): 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano. Vince diversi concorsi nella sua città come “Rock 10 e lode” e “Notti d’autore”. Nel 2015 esordisce a Sanremo Giovani con il brano Paulette. In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti tra cui Giuliano Palma. Nel frattempo scrive anche topline per diversi dj in tutta Europa.

Matteo Orsi: Cantautore romano classe ’97. Timido e introverso, si approccia alla musica fin da bambino, quando bastava una vecchia tastiera 49 tasti davanti alla finestra della cameretta per portarlo altrove. Proprio dalla sua camera inizia a scrivere le prime canzoni negli ultimi anni di liceo. Il gusto per la parola e per i cantautori fanno spazio a una voce sottile che racconta in modo crudo e diretto le fragilità dei suoi vent’anni.

Disco Club Paradiso: Band dance indie/pop nata sui banchi di scuola, formata dal cantante Leonardo Bergonzini, nato a San Giovanni in Persiceto e principalmente autore della musica e dei testi (in arte Leo Bi); il batterista e producer Olmo Luca Stuppioni (Olmo), nato ad Anzola dell’Emilia; Giacomo Semenzato (Jacky Sax), sassofonista della band e polistrumentista, nato a Cento; Simone Murineddu (Murri), chitarrista nato a Crevalcore.

Il roster di Rkomi a X Factor 2022 LIVE manifesta mondi sonori diversi: il clubbing etereo di Iako, il pop d’autore dei Santi Francesi e la delicatezza di Joėlle. Il producer per loro sarà Katoo.

Iako (Jacopo Rossetto): Nato a Venezia nel 1995, iako inizia a costruire la sua identità musicale nel silenzio etereo della laguna, in compagnia dei grandi cantautori del passato. A 19 anni si sposta a Londra, dove si avvicina al mondo della produzione e del clubbing, e dopo quasi sei anni di sperimentazione decide di tornare e concentrarsi sull’italiano. Il risultato di questo blend è uno stile introspettivo, figlio impossibile della quiete lagunare e del ritmo caotico di Londra.

Santi Francesi: Sono Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). La loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. Nel 2019 pubblicano il loro primo album “Tutti Manifesti”. Nel 2021, con il singolo “Giovani Favolosi”, vincono il Festival musicale Musicultura. Nel luglio 2021 suonano al Giffoni Film Festival dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022 pubblicano due brani: “Signorino” e “Buttami giù”.

Joėlle (Giorgia Turcato): Studentessa di Lendinara (Rovigo), nasce il 24 agosto del 2001, inizia ad avvicinarsi alla musica fin da piccola, col papà ascoltava molte cassette di cantanti importanti della scena italiana ed estera. Crescendo impara a suonare la chitarra da autodidatta e con essa accompagnandosi inizia a scrivere i primi inediti in lingua inglese e italiana (mai pubblicati). Joelle nasce dall’idea di trasporre tutte le sue emozioni in musica, creare, sperimentare stili e vivere di questo, la musica per lei è rinascita.