X Factor 2022 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della seconda puntata

Stasera, giovedì 3 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la seconda puntata dei Live di X Factor 2022. Alla conduzione Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Anticipazioni e ospiti

Il secondo Live, in programma oggi – giovedì 3 novembre – sarà una puntata a tema dal titolo “MTV generation”: i giudici hanno assegnato ai loro cantanti i brani iconici di un’epoca d’oro della musica in televisione. Ospite della serata dovrebbe essere Morgan che negli anni omaggiati oggi dal talent, insieme ai suoi Bluvertigo, ha rappresentato una delle ‘avanguardie pop’ italiane. Un’apparizione, dunque, – che in diretta può trasformarsi sempre in qualcosa di inatteso – che riporterebbe Morgan sotto le insegne del talent che lo ha visto giudice in alcune delle edizioni più rappresentative della sua storia, ovvero le prime tre, in onda su Rai 2 (comprese tra il 2008 e il 2009) e nelle prime 4 targate Sky (dal 2011 al 2013), per un totale di 7 edizioni.

Concorrenti (cantanti)

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dei Live di X Factor 2022, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Scopriamolo insieme con le assegnazioni (le canzoni) loro affidate dai rispettivi giudici.