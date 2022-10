X Factor 2022 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della prima puntata

X Factor 2022 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della finale

Stasera, giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2022. Alla conduzione Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso del primo Live, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Il secondo Live di X Factor, in programma giovedì 3 novembre, sarà invece una puntata a tema, dal titolo “MTV generation”: i giudici assegneranno ai loro cantanti i brani iconici di un’epoca d’oro della musica in televisione. Ospite del primo Live sarà Elisa, reduce dal successo del suo ultimo album “Back to the future” e da un’estate in tour nel segno del sold out. A #XF2022 presenterà un set esclusivo per presentare in anteprima un piccolo assaggio di quello che, dal 1 dicembre, sarà il suo nuovo spettacolo live dal titolo “An Intimate Night”: la tournée nei teatri con nuovi arrangiamenti, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. E ancora, sempre nel corso della prima puntata, Dardust, in anteprima dal vivo, proporrà un medley inedito estratto da “Duality”, il suo nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre, un doppio album in cui, per la prima volta, scinde i suoi due regni in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Dardust è il pianista italiano tra i più ascoltati al mondo e pioniere della musica classica alternativa e nel 2023 tornerà dal vivo con un tour in Italia e in Europa.

Concorrenti (cantanti)

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dei Live di X Factor 2022, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Scopriamolo insieme con le assegnazioni (le canzoni) loro affidate dai rispettivi giudici.