X Factor 2022, la battuta imbarazzante di Dargen D’Amico: ecco cosa ha detto

X Factor 2022, la battuta imbarazzante di Dargen D’Amico

La quinta puntata dei Live di X Factor 2022 andata in onda ieri sera, 24 novembre 2022, è stata davvero movimentata. Dalle frecciatine tra Rkomi e Fedez agli scontri tra i concorrenti fino all’interruzione dell’esibizione di Linda. Ma la ciliegina sulla torta l’ha piazzata Dargen D’Amico. Il giudice, infatti, subito dopo l’esibizione dei Disco Club Paradiso – gli ultimi concorrenti del team di Ambra, eliminati al ballottaggio contro Tropea – ha chiuso la serata, anzi la puntata, in bellezza.

Cos’ha detto Dargen D’amico?

Ma cos’ha detto Dargen D’amico? Fin dall’inizio del programma il cantante si è mostrato diretto, senza peli sulla lingua. Facendo anche divertire spettatori e telespettatori a suon di battute e frecciatine. Ma ieri sera ha un po’ esagerato. Dopo una serie di battute a sfondo sessuale andate avanti per tutto il corso del quinto live, il giudice dopo l’esibizione del suo gruppo è andato oltre con le parole. L’esibizione dei suoi Disco Club Paradiso non ha infatti convinto il resto dei giudici, così, mentre lui cercava di fargli sponda dicendo che il pubblico da loro si aspetta di vedere sempre il “sangue” (cioè il massimo), ha detto: “Non amo il sangue, a parte quando esce da un punto particolare della donna”. Sul teatro è calato il gelo. Il pubblico in studio è rimasto interdetto, non credendo alle proprie orecchie. A smorzare l’imbarazzo è stata Ambra: “Io adesso non ce le ho più”, ha ribattuto la collega. Anche sui social si è scatenato il caos. Su Twitter, in quegli istanti, Dargen è entrato in trend. Tutti d’accordo: “Ho provato imbarazzo per lui” oppure “La dimostrazione che il ciclo mestruale sia ancora pensato come un fenomeno paranormale”.