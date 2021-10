X Factor 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (Bootcamp)

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di X Factor 2021, la seconda e ultima dei Bootcamp. Nuovo imperdibile appuntamento con il talent musicale condotto da Ludovico Tersigni. X Factor Italia è la prima edizione al mondo ad abbandonare la storica divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). Addio dunque alla suddivisione in categorie tradizionali, per non avere barriere ed etichette, come ricorda il claim di questa edizione Come as you are. Dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata di oggi dei Bootcamp di X Factor 2021? Di seguito gli appuntamenti su Sky e in chiaro su Tv8.

In tv

X Factor va in onda stasera – giovedì 14 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). In chiaro? Per vedere la puntata gratis su Tv8 bisognerà aspettare mercoledì.

X Factor 2021 streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire le puntate del talent musicale di Sky in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, o in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW.

Le fasi e le date

Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi: le prime tre puntate di Audizioni, poi due serate di Bootcamp e l’ultimo appuntamento con gli Home Visit. Chi supererà queste, entrerà nel gruppo dei 12 finalisti e andrà in diretta per le puntate dei Live, quest’anno ospitate al Teatro Repower ad Assago (Milano). Le Audition, svolte negli studi di Cinecittà, serviranno ai concorrenti per presentare ai giudici il proprio progetto musicale: ci saranno degli incontri faccia a faccia con Emma, Mika, Agnelli e Hell Raton per capire l’essenza della musica di ogni aspirante talento. Serviranno 3 ‘sì’ per passare il turno. Prima dei Bootcamp, entrerà in azione il nuovo meccanismo ‘senza categorie’: la direzione musicale di X-Factor 2021, sulla base dei giudizi raccolti sui vari partecipanti, assegnerà 12 concorrenti, tra singoli e band, ad ogni giudice. Queste saranno le squadre che si affronteranno prima ai Bootcamp e poi agli Home Visit. Alla fine, emergeranno i 3 effettivi concorrenti per ogni squadra che a partire dal 28 ottobre, data di inizio dei Live, si esibiranno in diretta fino alla finalissima. Queste le date con le varie tappe del programma.