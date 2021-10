X Factor 2021: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 ottobre

X Factor 2021: anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre 2021

Stasera, giovedì 7 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda X Factor 2021 con il primo appuntamento con i Bootcamp. Alla conduzione Ludovico Tersigni. In giuria Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Ma vediamo tutte le anticipazioni sulla quarta puntata del talent show.

Anticipazioni

Dopo le prime tre puntate dedicate alle Audizioni, stasera si apre ufficialmente la sfida tra i giudici con la prima puntata dei Bootcamp: X Factor entra nel vivo. Con la conduzione di Ludovico Tersigni, nello show di Sky prodotto da Fremantle – che quest’anno abolisce la suddivisione in categorie tradizionali – i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika si troveranno per la prima volta a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band (ovvero qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento). 12 concorrenti per ciascuno dei giudici, a formare delle squadre eterogenee come non mai, composte solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step delle Audition e alla progettualità artistica di ciascuna delle proposte.

Nella puntata di oggi di X Factor, il primo dei due appuntamenti previsti per i Bootcamp, inizia anche la gara, accesa e diretta come non mai, al tavolo dei giudici: ognuno di loro, infatti, dovrà ridurre da 12 a 5 i possibili componenti della propria squadra. I giudici dovranno assegnare le 5 temute sedie solo a chi considerano davvero meritevole. Quando le sedie saranno riempite, inizieranno gli switch con i giudici che potranno decidere se dare il posto a un altro concorrente, con i telespettatori e i talenti con il fiato sul collo fino alla fine. Una fase del programma che crea sempre grande pathos: nessuno degli artisti potrà dirsi al sicuro fino all’ultima esibizione.

Nel backstage, Ludovico Tersigni insieme ai tre giudici non coinvolti attivamente al tavolo commenteranno l’operato del giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese, anche pensando a un inizio di rivalità tra le quattro squadre. Una volta concluso il momento dei Bootcamp (la seconda parte prevista per la prossima settimana, giovedì 14 ottobre), per i 5 che avranno conquistato il sì del proprio giudice sarà poi il momento degli Home Visit (attesi per il 21 ottobre), da cui emergeranno i 12 protagonisti dei Live Show di X Factor 2021 (al via il 28 ottobre).

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di X Factor 2021 in diretta tv e in streaming? È possibile seguirlo anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con la nuova edizione a partire da giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata, con l’inizio delle audizioni, sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.