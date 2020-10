X Factor 2020, Last Call: gli ospiti che affiancano i giudici

Questa sera, 22 ottobre 2020, a X Factor è il momento della Last Call, l’ultimo appuntamento per i cantanti prima degli attesissimi Live. Quelli che fino allo scorso anno si chiamano Home Visit sono dunque l’ultimo scoglio per poter entrare ufficialmente tra i 12 concorrenti di questa edizione. Ognuno dei quattro giudici, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma, dovrà selezionare tre cantanti. Una scelta non facile, per questo i giudici saranno affiancati da un ospite. Chi sono gli ospiti della Last Call di X Factor 2020 di stasera? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni di stasera

Ospiti

Terminati i Bootcamp, ogni giudice ha al momento cinque cantanti. Bisogna scendere a tre. Per questo nella puntata di stasera, 22 ottobre, per tutti sarà il momento della Last Call, l’ultima fase di selezione per poter accedere ai Live e rimanere nella squadra della propria categoria. I concorrenti ancora in gioco, infatti, si esibiranno davanti al loro giudice, affiancato da un consigliere speciale da loro scelto. L’obiettivo è quello di creare una squadra forte che possa puntare alla vittoria.

Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli: Hell Raton potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza per scegliere chi tra Ale, Casadilego, Cmqmartina, Daria Huber e Mydrama potrà entrare definitivamente nella squadra delle Under Donne. Manuel Agnelli avrà invece al suo fianco il fumettista, illustratore e regista italiano Gipi: insieme dovranno formare la squadra dei Gruppi. La scelta è tra gli Yellow Monday, il duo rock dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei WIME, la band toscana dei Manitoba e il trio umbro dei Melancholia.

Mika, giudice degli Over, avrà al suo fianco l’artista Francesco Vezzoli. Sul palco per l’esibizione che decreterà l’accesso ai Live ci saranno: Disarmo, Eda Marì, Kaima, N.A.I.P. e Vergo. Infine sarà il turno di Emma: con lei per definire la categoria degli Under Uomini ci sarà l’artista e produttore discografico Dardust, per riascoltare e scegliere tra Blind, Blue Phelix, i bolognesi Santi e Leo Meconi e il siciliano Roccuzzo. I Live partiranno giovedì prossimo, 29 ottobre, su Sky Uno dalle 21.15. Torna inoltre dal 23 ottobre l’appuntamento con X Factor Daily. Il racconto quotidiano della preparazione dei concorrenti ai Live sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.35, sempre su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Potrebbero interessarti X Factor 2020, stasera i Last Call: le anticipazioni sulle scelte dei giudici Chi vuol essere milionario streaming e diretta tv: dove vedere il quiz con Gerry Scotti X Factor 2020 streaming e diretta tv: dove vedere i Last Call live