Quando ci sarà la finale di X Factor 2020: data e orario

Quando va in onda la finale di X Factor 2020? L’ultimo atto del talent show di Sky Uno, condotto da Alessandro Cattelan con giudici Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli, andrà in onda giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21,15. Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi ELIMINATO

Blue Phelix ELIMINATO

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina ELIMINATA

Eda Marì ELIMINATA

Vergo ELIMINATO

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia ELIMINATI

Streaming e tv

Abbiamo visto quando andrà in onda la finale di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

