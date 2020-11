X Factor 2020, le canzoni cantate durante la seconda puntata: i titoli

Quali sono i titoli delle canzoni della seconda puntata dei Live di X Factor in onda oggi, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno? Se ve lo state chiedendo questo articolo fa al caso vostro.

Di seguito tutte le canzoni e titoli:

HELL RATON (Under donne)

Cmqmartina canterà Il mio canto libero di Lucio Battisti;

Mydrama canterà Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta;

Casadilegno canterà Xanny di Billie Eilish.

EMMA MARRONE (Under donne)

Blind canterà Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys (solo base);

Blue Phelix canterà Sciccherie di Madame;

Santi canterà 8 miliardi di persone di Frah Quintale.

MIKA (Over)

Eda Marì canterà Anche fragile di Elisa;

NAIP canterà Bla bla bla di Gigi D’Agostino;

Vergo canterà E ritorno da te di Laura Pausini.

MANUEL AGNELLI (Gruppi)

Little Pieces of Marmelade canteranno Sabotage dei Beastie Boys;

Mlancholia canteranno Bloodmoney di Poppy;

Manitoba canteranno I wanna be sedated dei Ramones

Come si vota

Come si vota per i concorrenti di X Factor 2020? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana. Ovviamente le varie sessioni di voto saranno aperte e chiuse dal conduttore, Alessandro Cattelan. Siete pronti a votare il vostro cantante preferito?

