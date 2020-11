X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della terza puntata dei LIVE, 12 novembre

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, va in onda la terza puntata dei LIVE di X Factor 2020 che vedrà i 10 cantanti rimasti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi gli artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Ma cosa succederà stasera, 12 novembre 2020? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di X Factor 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, stasera su Sky Uno tornano i LIVE di X Factor 2020. Alla conduzione ci sarà Alessandro Cattelan o qualche sostituto? Comunicazioni ufficiali al momento non sono arrivate. Certo è che se il conduttore dovesse essere ancora positivo al Covid, verrà lasciato spazio a un sostituto. Ma veniamo alla gara. La squadra degli Over di Mika e quella dei Gruppi di Manuel Agnelli gareggiano con un concorrente in meno avendo perso rispettivamente Eda Marì e i Manitoba. Intatte invece le squadre delle Under Donne guidate da Hell Raton e degli Under Uomini che hanno Emma quale loro mentore. Dieci quindi gli artisti in gara sul palco della Sky Wifi Arena divisi in due classiche manche, al termine delle quali i due meno votati dal pubblico si sfideranno con il loro cavallo di battaglia: l’esito dello scontro decreterà il terzo eliminato di questa edizione. Queste le assegnazioni dei 4 giudici per la terza puntata:

Vergo: La Cura di Franco Battiato

N.A.I.P.: Oh Oh Oh (inedito)

Melancholia: Grounds degli Idles

Little Pieces of Marmelade: LPOM (inedito)

Casadilego: Lontanissimo (inedito)

cmqmartina: Sparami (inedito)

MYDRAMA: Vieni con me (inedito).

Blind: Cicatrici (inedito)

Blue Phelix: Mi Ami (inedito)

Santi: Morrison (inedito)

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dopo la puntata spazio all’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata

X Factor 2020: gli ospiti della terza puntata

Quali sono gli ospiti della terza puntata dei LIVE di X Factor 2020? Gli attesissimi ospiti del terzo Live saranno Purple Disco Machine e Sophie And The Giants che apriranno la puntata con la loro hit doppio platino “Hypnotized”. Una performance straordinaria che permetterà agli artisti di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena e sarà, inoltre, arricchita da una coreografia innovativa senza precedenti. Il singolo del dj e produttore disco house tedesco Tino Piontek, aka Purple Disco Machine, in collaborazione con il gruppo indie inglese Sophie And The Giants ha dominato le classifiche italiane e internazionali negli ultimi mesi raggiungendo in Italia il numero 1 dell’airplay radiofonico e di Shazam, la Top 3 delle classifiche FIMI/GfK, Apple Music e Viral di Spotify e la Top 10 della classifica Spotify. Ma non finisce qui. Ospite della terza puntata dei Live di X Factor 2020 sarà anche Fedez. Dopo la dance anni ’90 di “Bimbi per strada (Children)” certificato doppio disco di platino, l’ex giudice del talent Sky torna con un singolo “Bella Storia”, che è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi

Blue Phelix

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

Eda Marì ELIMINATA

Vergo

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della terza puntata dei LIVE di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

