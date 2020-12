X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della semifinale, 3 dicembre

X Factor 2020: anticipazioni e ospiti semifinale, 3 dicembre

Questa sera, giovedì 3 dicembre 2020, va in onda la semifinale di X Factor 2020 che vedrà i 5 cantanti rimasti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi gli artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Ma cosa succederà stasera, 3 dicembre 2020? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di X Factor 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale di X Factor 2020. Cinque gli artisti in gara nella semifinale dello show di Sky prodotto da Fremantle, alla cui guida c’è Alessandro Cattelan. A questo appuntamento decisivo, Hell Raton arriva con due Under Donne, un concorrente a testa per Emma e i suoi Under Uomini, Mika e i suoi Over e Manuel Agnelli e i suoi Gruppi. Chi riuscirà a volare in finale? La prima manche di domani sera è caratterizzata dai featuring: ogni concorrente potrà provare l’emozione di cantare al fianco di un artista affermato. MYSONG è il titolo della seconda manche, per la quale i cantanti hanno selezionato i propri brani del cuore. I due artisti meno votati delle due manche andranno allo scontro finale, poi toccherà ai giudici prendere la decisione scegliendo chi eliminare. Queste le assegnazioni dei 4 giudici per la semifinale:

PRIMA MANCHE

Little Pieces of Marmelade: Muori Delay con Alberto Ferrari dei Verdena

N.A.I.P.: La canzone mononota con Elio

Blind: Baby con Madame

Casadilego: Catrame con Lazza

Mydrama: Chic con Izi

SECONDA MANCHE

Little Pieces of Marmelade: Gimme all your Love degli Alabama Shakes

N.A.I.P.: Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours

Mydrama: Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme

Casadilego: Lego House di Ed Sheeran

Blind: Come Habla sulla base di Good Time di Ghali

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dopo la puntata spazio all’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata

X Factor 2020: gli ospiti della semifinale

Quali sono gli ospiti della semifinale di X Factor 2020? Sul palco del talent arriveranno i Pinguini Tattici Nucleari, che presentano il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita il 4 dicembre. Il lavoro è nato a marzo in pieno periodo di lockdown, pur essendo stato concepito in lunghi mesi complicati non è per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa che hanno fatto dei PTN una delle band più amate d’Italia.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi ELIMINATO

Blue Phelix ELIMINATO

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina ELIMINATA

Eda Marì ELIMINATA

Vergo ELIMINATO

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia ELIMINATI

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della semifinale di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

