World invasion: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film World invasion, pellicola del 2011 diretta da Jonathan Liebesman. Protagonisti sono Michelle Rodriguez e Aaron Eckhart. Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Il film ricostruisce i fatti della battaglia di Los Angeles sullo sfondo di una apocalittica invasione di alieni. Tutto ha inizio nell’agosto del 2011, quando cominciano a scagliarsi sulla Terra degli strani meteoriti: si tratta in realtà di navicelle con all’interno extraterrestri. Così, vista la gravità della situazione, intervengono immediatamente i marines di Camp Pendleton, preoccupandosi di far evacuare le persone prima di dare il via ai bombardamenti.

Il sergente Michael Nantz (Aaron Eckhart) è uno dei soldati in azione, fortemente voluto dai suoi superiori, nonostante l’età pensionabile, per guidare il plotone della Compagnia Echo. Parte la missione e, durante il percorso, a loro si aggiunge anche una squadra della Guardia Nazionale e una sergente dell’Air Force, Elena Santos (Michelle Rodriguez). Giunti a destinazione, sono pronti a prelevare gli esseri umani da una stazione di polizia. Peccato, però, che l’elicottero destinato a recuperarli venga abbattuto da un’astronave aliena. Quando poi, più avanti, trovano un extraterrestre ferito, capiscono che il loro punto debole è nel tronco. Riusciranno ad abbattere tutte le navicelle nemiche e a liberare la Terra dalla terribile invasione?

World invasion: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di World Invasion? Protagonisti sono Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan e Michael Peña. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Aaron Eckhart: Serg. Michael Nantz

Michelle Rodriguez: Serg. Elena Santos

Ramón Rodríguez: Ten. William Martinez

Ne-Yo: Caporale Kevin Harris

Bridget Moynahan: Michele

Will Rothhaar: Caporale Imlay

Cory Hardrict: Caporale Lockett

Jim Parrack: Caporale Peter J. “Irish” Kerns

Gino Anthony Pesi: Caporale Nick Stavrou

Taylor Handley: Caporale Simmons

Noel Fisher: Soldato Lenihan

James Hiroyuki Liao: Caporale Mottola

Adetokumboh M’Cormack: Corpsman Adukwu

Michael Peña: Joe Rincon

Bryce Cass: Hector Rincon

Lucas Till: Caporale Grayston

Joey King: Kirsten

Taryn Southern: Katie

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming World invasion? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.