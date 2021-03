Wonder Woman: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Wonder Woman, film del 2017 diretto da Patty Jenkins basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il quarto film del DC Extended Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Parigi, Diana Prince riceve da Bruce Wayne la foto originale di cui Lex Luthor aveva una copia digitale; nel biglietto chiede se un giorno gli racconterà la storia dietro alla foto. Nell’antichità Zeus creò l’uomo affinché rispettasse e pregasse gli dei; però Ares, figlio di Zeus e dio della guerra, instillò sentimenti negativi nell’umanità, che avviarono conflitti e divisioni tra i popoli; per rimediare Zeus creò le Amazzoni, donne capaci di combattere ma anche di vivere pacificamente, e le mandò presso l’umanità per insegnare la pace e l’armonia. Ares fu talmente furioso che uccise gli altri dei. Zeus, rimasto solo, sconfisse alla fine il figlio ribelle, ma non poté ucciderlo; così lasciò alle Amazzoni due doni prima di morire: l’isola di Themyscira, dove le donne guerriere vivono in pace nascoste dal mondo, e un’arma capace di uccidere Ares se e quando fosse mai tornato. Tempo dopo la piccola principessa Diana, figlia della regina Ippolita, sovrana delle Amazzoni, vive con le sue sorelle su Themyscira, desiderando ardentemente di diventare forte come loro, ma la madre rifiuta costantemente i desideri della bambina, che viene addestrata di nascosto da Antiope, sorella di Ippolita e condottiera dell’esercito.

Wonder Woman: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wonder Woman, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Chris Pine: Steve Trevor

David Thewlis: Ares / Sir Patrick Morgan

Danny Huston: Generale Erich Ludendorff

Elena Anaya: Isabel Maru / Dottor Poison

Connie Nielsen: Regina Ippolita

Robin Wright: Generale Antiope

Lucy Davis: Etta Candy

Saïd Taghmaoui: Sameer

Ewen Bremner: Charlie

Steffan Rhodri: Darnell

Eugene Brave Rock: Il Capo

Lisa Loven Kongsli: Menalippe

Mounir Echchaoui: Soldier

Streaming e tv

Dove vedere Wonder Woman in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

