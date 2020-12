Wonder: la malattia del bambino protagonista

Qual è la malattia di Wonder, il bambino di 10 anni dell’omonimo film? Si tratta della sindrome di Treacher-Collins. Si tratta di una disostosi mandibolo-facciale la cui incidenza annuale è di 1/50.000 nati vivi. La causa è attribuita alle mutazioni del gene TCOF1 oppure dei geni POLR1C e POLR1D; la trasmissione è autosomica dominante o autosomica recessiva (per il gene POLR1C). I neonati presentano gravi malformazioni facciali (soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola) in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive, motivi per i quali devono essere presi in carico da un team multidisciplinare e sottoposti a numerosi interventi chirurgici, in particolare di plastica maxillofacciale.

Chi è l’attore che interpreta Wonder

L’attore che interpreta Wonder nell’omonimo film è Jacob Tremblay (Vancouver, 5 ottobre 2006) è un attore canadese, diventato popolare grazie alla sua interpretazione nei film Room e, appunto, Wonder. Jacob non è affetto dalla malattia del protagonista di Wonder: le sue sembianze sono state create con ore di trucco. Ma chi è Jacob Tremblay? Come detto è nato a Vancouver ed è cresciuto nella vicina città di Langley. Suo padre, Jason Tremblay, è un detective della polizia e sua madre, Christina Candia Tremblay, è una casalinga. Ha una sorella maggiore, Emma, e una sorella minore, Erica, entrambe attrici. Nel 2013 Tremblay ha fatto il suo debutto cinematografico interpretando uno dei ruoli principali nel film live action I Puffi 2, al fianco di Neil Patrick Harris. Nello stesso anno ha recitato piccole parti nelle serie televisive Motive e Professor Young. Nel 2015 è stato il co-protagonista di Room, film vincitore del People’s Choice Award al Toronto International Film Festival e candidato a quattro Premi Oscar nel 2016. Dopo essere apparso nella parodia Funny or Die presenta: L’arte di fare affari di Donald Trump – Il film, film per la televisione con protagonista Johnny Depp, nel 2016 è stato il protagonista dell’horror Somnia. L’anno dopo recita in Wonder. Nel 2018 interpreta Rory McKenna, il figlio del protagonista in The Predator.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Wonder, ma dove è possibile vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 10 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlaty.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, lo si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson X Factor 2020, le canzoni della finale: tutti i titoli