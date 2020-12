Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson

Qual è il cast completo di Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson in onda stasera – 10 dicembre 2020 – su Rai 1? Il film del 2017 diretto da Stephen Chbosky, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio, vede come protagonista assoluto Jacob Tremblay nei panni del piccolo August ‘Auggie’ Pullman, bambino con una malformazione craniofacciale causata dalla sindrome di Treacher Collins. Al suo fianco grandi attori. Di seguito l’elenco con i rispettivi ruoli:

Julia Roberts: Isabel Pullman

Owen Wilson: Nate Pullman

Jacob Tremblay: August ‘Auggie’ Pullman

Izabela Vidovic: Olivia ‘Via’ Pullman

Mandy Patinkin: preside Tushman

Daveed Diggs: prof. Browne

Sônia Braga: sig.ra Russo

Danielle Rose Russell: Miranda

Nadji Jeter: Justin

Noah Jupe: Jack Will

Bryce Gheisar: Julian Albans

Millie Davis: Summer

Elle McKinnon: Charlotte

Ali Liebert: sig.ra Petosa

James Hughes: Henry

Ty Consiglio: Amos

Kyle Harrison Breitkopf: Miles

Crystal Lowe: Sarah Albans

La malattia del protagonista

Abbiamo visto il cast, ma qual è la malattia di Wonder nel film? Si tratta della sindrome di Treacher-Collins. Si tratta di una disostosi mandibolo-facciale la cui incidenza annuale è di 1/50.000 nati vivi. La causa è attribuita alle mutazioni del gene TCOF1 oppure dei geni POLR1C e POLR1D; la trasmissione è autosomica dominante o autosomica recessiva (per il gene POLR1C). I neonati presentano gravi malformazioni facciali (soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola) in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive, motivi per i quali devono essere presi in carico da un team multidisciplinare e sottoposti a numerosi interventi chirurgici, in particolare di plastica maxillofacciale.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Wonder, ma dove è possibile vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 10 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlaty.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, lo si potrà rivedere in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

