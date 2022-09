Winter Lake – Il segreto del lago: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 18 settembre 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Winter Lake – Il segreto del lago, pellicola del 2021 diretta da Phil Sheerin, con protagonista Emma Mackey. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming Winter Lake.

Trama

Tom, un solitario adolescente, accidentalmente scopre un inquietante segreto riguardo Holly e suo padre, suoi vicini di casa sulle rive di un lago stagionale. Il padre della ragazza farà di tutto per tenere nascosto l’oscura verità.

Winter Lake – Il segreto del lago: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Emma Mackey, Charlie Murphy, Mark McKenna, Michael McElhatton, Anson Boon, Ally Ni Chiarain, Penelope Robinson, Maria McDermottroe, Conor Hamill, Jordan McGuinness, Michael Roper, Mark Duffy.

Streaming e tv

Dove vedere Winter Lake – Il segreto del lago in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno oggi, 18 settembre 2022, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.