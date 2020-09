Windstorm 4, Il vento sta cambiando: la trama del film

Questa sera, martedì 8 settembre 2020 va in onda il quarto film di Windstorm, Il vento sta cambiando, riportando in prima tv e in prima serata su Canale 5 le avventure di Mika e il suo cavallo. La pellicola tedesca è stata distribuita nel 2019 – il titolo originale è Ostwind, Aris Ankunft – ed è stata diretta da Theresa von Eltz. Nel cast vediamo Luna Paiano, Hanna Binke, Marvin Linke, Amber Bongard, Tilo Pruckner, Cornelia Froboess, Lili Epply e Sabin Tambrea. La storia riprende il filo dei film precedenti, vediamo qual è la trama.

Tutto su Windstorm 4: trama, cast e streaming

Windstorm 4, Il vento sta cambiando: la trama

Mika utilizza ogni momento disponibile per prendersi cura del suo cavallo Windstorm, tra di loro c’è un’intesa incredibile. Peccato che le loro vite saranno stravolte da un brutto incidente che costerà a Mika anche un lungo periodo di coma. Windstorm, privato della sua amica, si chiuderà in una profonda depressione, non si lascerà avvicinare e si rifiuterà anche di mangiare. La famiglia della ragazza inoltre deve fronteggiare anche altri problemi, in particolare il futuro di Kaltenbach, per il quale si batterà la nonna di Mika, Sam e Kaan. La nonna si rivolgerà ad Isabelle chiedendo aiuto, ma non mancheranno le difficoltà. La situazione sembra migliorare, soprattutto per Windstorm, quando arriva Ari, una ragazzina dall’animo gentile e molto premurosa che riuscirà a far breccia nel cuore del cavallo e guadagnarsi la sua fiducia. Windstorm 4 vi aspetta in prima tv su Canale 5 questa sera, martedì 8 settembre 2020, alle ore 21:20.

