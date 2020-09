Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, il film: trama, cast e streaming

Questa sera su Canale 5 arriva in prima tv il quarto film della saga di Windstorm, tratto dal romanzo di Carola Wimmer e che ha già riscosso, con i precedenti film, un discreto successo. Finora, sono stati realizzati quattro film: il primo, Liberi nel vento, è seguito da Contro ogni regola, poi il terzo Ritorno alle origini e il quarto Il vento sta cambiando. Nel 2020, poi, è stato realizzato anche il quinto film della saga, intitolato Il grande uragano. Di cosa parla il quarto film? E chi vediamo nel cast?

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, la trama

Continuano le avventure di Mika. La nonna, Maria, con Sam e l’istruttore di equitazione Kaan stanno cercando un modo per salvare la Gut Kaltenbach dal fallimento. Mika e Windstorm devono affrontare le conseguenze di un drammatico incidente che ha incrinato il loro rapporto. Mika, in seguito a quell’incidente, ha passato un lungo periodo in coma e Windstorm rifiuta di mangiare. Quando poi in città arriva una nuova ragazza, Ari, Windstorm entrerà in sintonia con lei. La ragazza riuscirà a far mangiare il cavallo.

La trama di Windstorm 4, Il vento sta cambiando

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, il cast

Chi vediamo nel cast del quarto film di Windstorm? Luna Paiano interpreta Ari, mentre Marion Alessandra Becker è Marianne. Poi vediamo Meret Becker interpretare Britta, Hanna Binke è Mika, Jannis Niewohner è Milan, Amber Bongard è Fanny. Poi vediamo Detlev Buck come il dottor Anders, Cornelia Froboess è Maria Kaltenbach e Michael A. Grimm è Herr Faltskog.

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Windstorm 4 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 8 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Django Unchained: trama e cast del film in onda su Tv8 Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive Enrico Piaggio: la storia vera che ha ispirato il film Un sogno italiano