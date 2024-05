La Pupa e il Secchione 2024 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show, 10 maggio

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? La nuova edizione del celebre talent va in onda su Italia 1 questa sera, 10 maggio 2024, con la quarta puntata con la conduzione di Enrico Papi. Al suo fianco una giuria del tutto inedita composta da Candida Morvillo, Aldo Montano e Paola Barale. In tutto 18 concorrenti tra Pupe e Secchioni pronti a formare 9 coppie. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata di oggi.

In tv

Appuntamento in tv questa sera, 10 maggio 2024, su Italia 1 alle ore 21.20.

La Pupa e il Secchione 2024 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire lo show in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per rivedere le puntate de La Pupa e il Secchione è possibile andare sul sito o sulla app gratuita di Mediaset Infinity, grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e in streaming La Pupa e il Secchione 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sei puntate, a partire dal 10 aprile. L’ultima va in onda il 10 maggio. Ecco la programmazione completa.