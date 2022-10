Chi è Wilma Goich, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Wilma Goich, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Wilma Goich (Cairo Montenotte, 16 ottobre 1945) è una cantante italiana. Nata nel 1945 a Cairo Montenotte, comune della provincia di Savona, poiché il padre aveva ottenuto un impiego, come perito chimico, allo stabilimento della Montecatini, da genitori dalmati italiani esuli da Zara, oggi città della Croazia all’epoca facente parte del Regno d’Italia, fin da bambina mostrò predisposizione per il canto e la musica.

Dopo essere stata squalificata al Festival di Barcellona, per aver forse plagiato una canzone, divenne famosa negli anni sessanta grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1965, con la canzone Le colline sono in fiore. Questa canzone le diede subito fama internazionale (specialmente nelle Americhe) ed è tuttora giudicata il suo maggior successo. Nello stesso anno partecipa alla Caravella dei successi di Bari con Il diritto d’amare e Un bacio sulle dita; proprio a questa manifestazione conosce il comico Teo Teocoli, con cui ha una storia d’amore in quel periodo. L’anno successivo ottenne un gran successo al 14esimo Festival della Canzone Napoletana del 1966, dove interpretava, in abbinamento con “Maria Paris & Le Cugine”, il brano yéyé di Filippo Maniscalco e Iller Pattacini Pe’ strade ‘e Napule.

Tra gli altri successi, In un fiore (Sanremo 1966), Attenti all’amore (Un disco per l’estate 1966), Se stasera sono qui (scritta da Luigi Tenco, terza classificata a Un disco per l’estate 1967), Per vedere quanto grande è il mondo (presentata assieme a The Bachelors al Festival di Sanremo 1967), Gli occhi miei (Sanremo 1968), Finalmente (Un disco per l’estate 1968) e Baci baci baci (Sanremo 1969). Con Presso la fontana partecipò a Canzonissima 1970. Nel 1967 ha sposato Edoardo Vianello e nel 1970 è nata la figlia Susanna. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.