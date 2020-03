What Women Want – Quello che le donne vogliono: trama e cast

What Women Want – Quello che le donne vogliono

Questa sera, domenica 22 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda What Women Want – Quello che le donne vogliono, film del 2000 diretto da Nancy Meyers e interpretato da Mel Gibson e Helen Hunt.

Trama

Nick Marshall è pubblicitario in una nota agenzia di Chicago ed ha una smodata passione per le donne, è divorziato e padre di una figlia, Alex, ormai adolescente. Un giorno nella ditta entra, come nuovo direttore creativo (ruolo a cui Nick ambisce da sempre), l’affascinante e spregiudicata Darcy McGuire, che subito affida a tutti i suoi “inferiori” un nuovo slogan per una campagna pubblicitaria, avente per motivo “potere alle donne”. Nick, accettando a stento l’invito di calarsi nella psicologia femminile, arriva addirittura a depilarsi e a vestire calze di nylon; scivolando però su dei sali da bagno sparsi sul pavimento, cade nella vasca colma d’acqua assieme all’asciugacapelli e prende la scossa, svenendo.

Al risveglio, scopre di aver assunto un potere “paranormale”: riesce infatti a sentire ciò che tutte le donne pensano. Inizialmente ne resta spaventato, soprattutto perché scopre di essere in realtà odiato da quasi tutte le donne che conosce, poi si abitua… Nick così comincia una nuova vita nella ditta, rubando mentalmente le idee a Darcy onde poterla far licenziare, ma allo stesso tempo se ne innamora perdutamente. Contemporaneamente, aiuta la figlia Alex nella scelta dell’abito per il ballo di fine anno, oltre a darle qualche “dritta” sentimentale, riconquistandone la stima da lungo tempo persa.

Alla fine Nick ottiene quel che vorrebbe: il posto di Darcy è finalmente suo ma egli, conscio di averle rubato le idee, decide di rivelarle tutto. Vuole mettere a posto le cose con le donne e sostiene la figlia Alex che non ha ceduto alle insistenze del suo fidanzato durante il ballo di fine anno, aiuta anche una sua dipendente, emarginata e silenziosa, offrendole un lavoro decisamente più importante della mansione che non la mette in luce, convinto che voglia tentare il suicidio. Recandosi a casa sua, nel quartiere cinese, è colpito dalla scarica di un fulmine che lo priva delle sue capacità telepatiche. Ma questo non farà differenza, Nick ha conquistato una sua autonomia e non ha più bisogno di sentire i pensieri delle donne per poterle capire.

Cast

Di seguito il cast completo del film What Women Want – Quello che le donne vogliono:

Mel Gibson: Nick Marshall

Helen Hunt: Darcy McGuire

Marisa Tomei: Lola

Sarah Paulson: Annie

Ashley Johnson: Alex Marshall

Mark Feuerstein: Morgan Farwell

Alan Alda: Dan Wanamaker

Lauren Holly: Gigi

Eric Balfour: Cameron

Logan Lerman: Nick Marshall (da bambino)

Diana-Maria Riva: Stella

Ana Gasteyer: Sue Cranston

Judy Greer: Erin

Bette Midler: dott.ssa J.M. Perkins

Valerie Perrine: Margo

Delta Burke: Eve

Lisa Edelstein: Dina

Loretta Devine: Flo

