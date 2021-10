Way Down – Rapina alla Banca di Spagna: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Way Down – Rapina alla Banca di Spagna è il film in onda questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15 in prima visione. Si tratta di un avvincente thriller diretto da Jaume Balagueró, prodotto da TF1 ed EsCine Espanol, scritto da Rowan Athale, Michel Gaztambide, Andres Koppel ed altri con protagonisti attori del calibro di Freddie Highmore, Famke Jensen, Liam Cunningham e Sam Riley. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Way Down – Rapina alla Banca di Spagna? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La Banca di Spagna è una banca assolutamente inespugnabile. Il suo caveau è protetto da una monumentale opera di ingegneria costruita più di cento anni fa e di cui nessuno conosce il segreto. Un mistero assoluto. Questa emozionante sfida accende la curiosità di Thom (Freddie Highmore), un genio determinato a scoprire i segreti della cassaforte e penetrare nei sotterranei della banca. L’obiettivo è un tesoro da tempo perduto che sarà conservato nel caveau della banca per soli dieci giorni. Guidati dal carismatico esperto d’arte Walter (Liam Cunningham), Thom e la sua banda hanno solo dieci giorni per preparare il colpo e mettere in atto un piano di fuga. Dieci giorni per pianificare, ma solo 105 minuti per portarlo a termine, i 105 minuti della finale della Coppa del Mondo di calcio che attirerà centinaia di migliaia di tifosi alle porte della Banca di Spagna. Il conto alla rovescia ha inizio.

Nel cast Freddie Highmore è Thom, un brillante studente di ingegneria che vuole decidere del proprio destino, Liam Cunningham è Walter, il carismatico amministratore delegato di una società specializzata nel recupero di navi affondate, Astrid Bergès-Frisbey è Lorraine, una borseggiatrice così talentuosa che sembra fare magie, Sam Riley è James, ex ufficiale delle forze speciali britanniche, uomo d’azione e di poche parole, Luis Tosar è Simón, l’uomo che può procurare praticamente tutto, Axel Stein è Klaus, il miglior hacker del mondo e Famke Janssen è Margaret, una vita dedicata ai Servizi Segreti britannici.

Abbiamo visto la trama e il cast di Way Down – Rapina alla Banca di Spagna, ma qual è il trailer del film? Eccolo. Appuntamento su Sky Cinema, NOW e on demand dal 18 ottobre 2021.

Dove vedere Way Down – Rapina alla banca di Spagna in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW. Il film sarà disponibile a partire dalle 21.45 di stasera anche su Sky Cinema Due.