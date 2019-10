Watchmen, la nuova serie tv di Sky Atlantic: trama, cast e streaming

Una delle serie tv più attese di tutto il 2019 è finalmente disponibile: dalla notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre 2019, infatti, su Sky Atlantic è sbarcata Watchmen, produzione HBO liberamente ispirata all’omonimo fumetto cult scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons tra il 1986 e il 1987.

La serie porta la firma di Damon Lindelof (già regista di Lost e The Leftovers) ed è solo ispirata al Watchmen di Moore, di cui prende le premesse e alcuni personaggi, spostando però l’azione a trent’anni più tardi e quindi ai giorni nostri.

È la prima volta che Watchmen diventa una serie tv, ma non si tratta della prima trasposizione in video del celebre fumetto: Zack Snyder, nel 2009, ha infatti realizzato un film, considerato dagli appassionati un vero e proprio capolavoro. Adesso, a Lindelof spetta il compito di raccogliere il testimone del suo predecessore, seppur con le dovute distinzioni visto che la serie tv si pone l’obiettivo di andare oltre la storia raccontata dal fumetto.

Watchmen va in onda su Sky Atlantic in nove puntate da circa un’ora ciascuna. Ogni lunedì, a partire dal 21 ottobre 2019, su Sky Atlantic va in onda un episodio in lingua originale (in contemporanea con la messa in onda negli Usa) e con i sottotitoli in italiano. La versione doppiata in italiano, invece, va in onda il lunedì successivo alle 21:15 sullo stesso canale (quindi dal 28 ottobre). La serie, secondo quanto dichiarato dai produttori, sarà autoconclusiva: non dovrebbe esserci una seconda stagione. Ma il condizionale è d’obbligo.

Watchmen, la trama della serie tv

Watchmen è innanzitutto una storia di supereroi. Ma non una delle classiche storie caratterizzate da individui con poteri enormi che si battono per il bene. Watchmen, su Sky, è una serie in cui i supereroi sono personaggi surreali, che si trasformano in uno strumento per fare una denuncia razziale e politica della nostra società.

La serie tv è ambientata in un presente alternativo: non esiste internet, né tanto meno il cellulare. Nonostante ciò, la scienza ha fatto grandi passi avanti nel campo della clonazione. Il presidente degli Stati Uniti è Robert Redford, che detiene anche il record di presidente più longevo.

La storia inizia quando sono passati tre anni dalla “Notte bianca”, un sanguinoso attacco ideato e messo a segno da un gruppo di suprematisti bianchi contro le forze dell’ordine e le loro famiglie. A causa della Notte bianca, molti agenti delle forze dell’ordine sono costretti a coprirsi il volto con delle bandane gialle per proteggere la loro identità. Il clima, in città, è di vero terrore.

Nel frattempo il gruppo terroristico che ha organizzato la Notte bianca, il Settimo Reggimento, vive in incognito, pronto a colpire di nuovo. Il gruppo è formato da alcuni fanatici di Rorschach, come lasciano intendere le maschere indossate da tutti i membri.

I due protagonisti, la detective Angela Abar e Judd Crawford, il capo della polizia di Tulsa – Oklahoma, sono accomunati dai tragici eventi di quella notte. Insieme, decideranno di investigare su una sparatoria che potrebbe preludere a una nuova ondata di attacchi. Laurie Blake, agente dell’FBI dal passato glorioso, arriva invece in città per indagare su un macabro caso di omicidio.

Euphoria, arriva la chiacchieratissima serie tv su Sky Atlantic

Watchmen, il cast completo

Il cast di Watchmen è formato da vere e proprie star del cinema. Su tutti, spiccano i premi Oscar Regina King e Jeremy Irons, che interpretano rispettivamente la detective Angela Abar e Ozymandias. Don Johnson (“Miami Vice) è invece l’altro detective, Judd Crawford, mentre è significativa la partecipazione di Robert Redford nei panni di se stesso.

Questo il cast completo di Watchmen (accanto al nome di attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella serie tv:

Regina King – Angela Abar

Don Johnson – Judd Crawford

Tim Blake Nelson – Looking Glass

Louis Gossett Jr. – Will Reeves

Jessica Camacho – Pirate Jenny

Andrew Howard – Red Scare

Jeremy Irons – Adrian Veidt

Jean Smart – Laurie Blake

Yahya Abdul-Mateen II – Cal Abar

Jacob Ming-Trent – Panda

Frances Fisher – Jane Crawford

Tom Mison – Marcos Maez

Sara Vickers – Erika Manson

Hong Chau – Lady Trieu

James Wolk – Senatore Keane

The Deuce 3, arriva la nuova stagione su Sky Atlantic: si torna negli anni ’80

Watchmen, il trailer della serie tv

Di seguito, il trailer della serie tv Watchmen:

Potrebbero interessarti Mission Impossible – Protocollo fantasma: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Stasera tutto è possibile: gli ospiti della sesta puntata, in onda il 21 ottobre su Rai 2 Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2019

Succession, arriva la seconda stagione su Sky Atlantic da questa sera 9 ottobre 2019

Watchmen, dove vedere la serie tv in streaming

Dove vedere Watchmen in tv? Come già anticipato, la serie tv HBO va in onda ogni lunedì, a partire dal 21 ottobre 2019, alle 3 di notte su Sky Atlantic in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. La stessa puntata, doppiata in italiano, va in onda invece il lunedì successivo (a partire dal 28 ottobre, quindi), alle 21:15 sempre su Sky Atlantic. Potete trovare Sky Atlantic al canale 110 della celebre pay-tv.

Se non riuscite a vedere Watchmen in diretta tv (né nella versione in lingua originale, né in quella doppiata in italiano, potete sempre seguire la serie tv in streaming. Come? Ovviamente grazie a SkyGo, la piattaforma di streaming di Sky, disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app (compatibile sia per dispositivi Android che Apple).

Potete usare SkyGo solo che siete abbonati a Sky. In questo caso, vi basta accedere con le vostre credenziali e scegliere, nella libreria dei contenuti, la serie Watchmen. Potete vedere in streaming sia la versione in lingua originale, sia quella in italiano. Ovviamente solo dopo la messa in onda di ciascun episodio.