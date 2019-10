The Deuce 3 – La via del porno: torna la serie tv con l’ultima stagione e James Franco

The Deuce è tornato con la terza e ultima stagione, che andrà in onda su Sky Atlantic a partire da martedì 8 ottobre 2019. La controversa serie televisiva creata da David Simon e George Pelecanos rivedrà i gemelli Martino, Eileen, Lori e tanti altri personaggi rapportarsi nella caotica Time Square.

The Deuce – La via del porno è una serie ambientata tra gli anni ’70 e ’80 e racconta la legalizzazione dell’industria pornografica, così come la diffusione dell’HIV e il traffico di cocaina che cresce e causa continue ondate di violenza.

In un mondo caotico quanto fragile, vediamo due fratelli gemelli come protagonisti, Vincent e Frankie Martino, che si ritrovano a lavorare per la mafia italo-americana nell’area di Times Square. Ed è lì che lavora anche Candy, una prostituta che scopre nell’industria del porno un nuovo modo per trarre guadagno.

The Deuce 3, le anticipazioni della terza stagione

Sono trascorsi 14 anni dalla prima stagione e, quando The Deuce tornerà sui nostri piccoli schermi, saremo nel 1985. Anni prima, personaggi come Candy si prostituivano per andare avanti, ma adesso la vita dei protagonisti è migliorata, ognuno ha potuto riscattarsi. Candy, ad esempio, è diventata una regista affermata. I fratelli Martino invece sono diventati imprenditori e gestiscono locali importanti a New York; Lori invece si è trasferita nella città degli angeli (Los Angeles), ormai libera dalla pressione del pappone (deceduto).

Ma il mondo sta cambiando e la pressione di tale cambiamento inizia a pesare sulle loro spalle. Gli anni ’80 sono stati anche gli anni di una terribile malattia che ha condizionato la vita di milioni di persone: l’Aids.

Nella prima puntata di The Deuce 3, vediamo Lori ormai a Los Angeles che, dopo un mese, esce dalla rehab. Vince e Abby sono ancora una coppia, ma emotivamente distanti. Loretta invece lavora all’Hi-Hat da diversi anni ed è diventata un’attivista nella lotta contro la pornografia. Bobby invece teme di essere stato contagiato e di avere l’Aids. Nel frattempo, Eileen è convinta di dover produrre film rivolti principalmente al pubblico femminile, Harvey invece è contrario perché punta al forte guadagno. Ad approfittare del nuovo mercato è Frankie, che inizia a produttore filmini porno a basso costo, mentre l’altro gemello Martino entra in affari con dei criminali greci. Il 1985 è alle porte.

Chi rivedremo nella terza stagione di The Deuce? Il cast è composto da James Franco, Maggie Gyllenhaal, Chris Bauer, Chris Coy, Dominique Fishback, Lawrence Gilliard Jr, Margarita Levieva, Emily Meade, Michael Rispoli e Luke Kirby.

The Deuce 3 torna in prima serata su Sky Atlantic a partire da martedì 8 ottobre 2019.