Succession, arriva la seconda stagione su Sky Atlantic da questa sera 9 ottobre 2019

La prima stagione è approdata su Sky Atlantic nel 2018 e, a un anno di distanza, è arrivata anche la seconda. Succession è una serie televisiva che racconta della lotta al potere, tra faide familiari e spietata politica.

Ideata da Jesse Armstrong, la commedia nera segue le vicende della famiglia Roy a capo di uno dei più grandi conglomerati di media al mondo.

A partire da mercoledì 9 ottobre, ore 21:15, su Sky Atlantic arriva la seconda stagione di Succession, premiata agli ultimi Emmy nella categoria di “miglior sceneggiatura per una serie drammatica”.

Dov’eravamo rimasti nella prima stagione? La famiglia Roy dovrà scendere a patti con il passato ora che Logan non è più nel pieno delle sue facoltà. Nonostante gli interessi personali di Kendall vadano in conflitto con quelli di Shiv, Roman e Connor, la famiglia Roy deve trovare un compromesso e rimodellare i rapporti già complicati di natura.

Quando Succession tornerà con la seconda stagione, Kendall dovrà fare i conti con i sensi di colpa, Shiv invece è pronta a prendere il posto che le spetta ai vertici della Waystar, di cui Roman vorrebbe riappropriarsi.

Connor, che si è sempre tenuto a debita distanza dagli affari di famiglia, decide invece di voler prendere in mano le redini dell’azienda. Chi prenderà il posto di Logan?

Succession, chi vediamo nel cast della seconda stagione

Per il suo ritorno, Succession può contare su Hiam Abbass (Blade Runner 2049) nei panni della moglie di Logan, Marcia; Nicholas Braun (How to Be Single) che interpreta il nipote di Logan, Greg; Matthew Macfadyen (Howards End) il marito di Shiv, Tom.

Poi vediamo Peter Friedman (Safe), Rob Yang (The Bourne Legacy), J. Smith Cameron (Rectify), Natalie Gold (The Leftovers), Dagmara Domińczyk (The Deuce – La via del porno) e Arian Moayed (Madam Secretary).

Una guest star è Holly Hunter nei panni di Rhea Jarrell, una scaltra CEO di una società rivale della Waystar Royco.

Succession 2 vi aspetta su Sky Atlantic mercoledì 9 ottobre 2019 ore 21:15.