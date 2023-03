War – La guerra desiderata: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

War – La guerra desiderata è il film in onda questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Gianni Zanasi. Protagonisti sono attori molto amati come Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming War – La guerra desiderata.

Trama

Il film vede protagonista Tom (Edoardo Leo), un laureato in lingue romanze, che alleva vongole. Lea (Miriam Leone), la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando l’impensabile, una guerra nel cuore dell’Europa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

War – La guerra desiderata: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di War – La guerra desiderata? Protagonisti sono Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston, Carlotta Natoli, Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizio, Bruno Todeschini, Anna Mouglalis, Marco Tè, Paolo Briguglia, Daniele De Angelis, Sergio Pierattini, Teco Celio, Filippo De Carli, Agnese Claisse, Lorena Cesarini, Barbara Alberti. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Edoardo Leo: Tom

Miriam Leone: Lea

Giuseppe Battiston: Mauro

Carlotta Natoli: Antonella

Stefano Fresi: Maurizio

Antonella Attili: madre di Lea

Massimo Popolizio: generale Benedetti

Bruno Todeschini: Gregoire

Anna Mouglalis: dama dei fiori

Marco Tè: fratello di Lea

Paolo Briguglia: Claudio

Daniele De Angelis: il Piccolo

Sergio Pierattini: Adriano detto Adri

Teco Celio: Franco

Filippo De Carli: Enrico

Agnese Claisse: Chiara

Lorena Cesarini: Lisa

Barbara Alberti: Prima violinista

Simone Guarany: generale

Streaming e tv

Dove vedere War in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.