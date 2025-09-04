Icona app
TV

Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3

di Antonio Scali
Volontè – L’uomo dai mille volti: il documentario sull’attore stasera su Rai 3. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 4 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il documentario Volontè – L’uomo dai mille volti, a trent’anni dalla scomparsa di Gian Maria Volonté, attore straordinario che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema italiano e internazionale. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Diretto da Francesco Zippel, il documentario “Volonté – L’uomo dai mille volti” ci conduce dentro l’universo artistico e umano del grande attore Gian Maria Volonté, restituendone la complessità attraverso materiali d’archivio, interviste e sequenze inedite. A tracciare la linea del racconto sono colleghi, amici, familiari e alcuni dei più noti protagonisti del cinema contemporaneo, che sottolineano come la sua influenza sia ancora oggi viva e potentissima.

Dal successo internazionale ottenuto con i western di Sergio Leone, fino ai ruoli che lo consacrarono come simbolo del cinema d’impegno civile con Rosi, Petri e Montaldo, il documentario ci restituisce un attore rigoroso, appassionato, capace di trasformarsi e di dare voce a personaggi indimenticabili. E dunque grande interprete, ma anche uomo animato da forti convinzioni politiche, che ha scelto sempre ruoli in grado di riflettere il contesto storico e sociale del suo tempo.

Ad accompagnare il ritratto di Volonté ci sono voci di grande rilievo come Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Valerio Mastandrea e Fabrizio Gifuni, tra gli attori; e poi registi come Marco Bellocchio e Margarethe Von Trotta, oltre a chi ha condiviso con lui momenti di vita e di lavoro, tra cui la compagna Angelica Ippolito e la figlia Giovanna Gravina Volonté. Il documentario è pure un’occasione per riflettere su quanto il percorso dell’attore milanese resti attuale. La capacità di fondere rigore, passione e impegno civile lo ha reso un modello per intere generazioni di attori, e continua a essere fonte di ispirazione per chi oggi sceglie di raccontare la realtà attraverso il cinema. Appuntamento questa sera, 4 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 e in streaming su Rai Play.

