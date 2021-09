Voglio essere un mago: apprendisti e insegnanti del reality show di Rai 2

Quali sono gli apprendisti (concorrenti) che prendono parte a Voglio essere un mago, il nuovo reality-talent show in onda su Rai 2 alle ore 21,20? Allo show prendono parte 12 apprendisti. Tutti dai 14 ai 18 anni. Vediamoli insieme:

Pasquale Guercia (16 anni, di Salerno);

Luca Funzione (18 anni, di Sarzana – La Spezia);

Giulia Serafin (17 anni, di Treviso);

Giuseppe Capitolino (15 anni, di Cleto – di Cosenza);

Marco Loffredo (17 anni, di Napoli);

Silvia Lollino (18 anni, di Varese);

Giulia Mangialomini (16 anni, di Castelvetrano -Trapani);

Giorgio Andolfatto (16 anni, di Torino);

Elettra Tercon (17 anni, di Ferrara);

Christian Ceresera (18 anni, di Brescia);

Daniel Motta (17 anni, di Villasanta – Monza e Brianza);

Matilde Carioli (14 anni, di Bergamo).

Tutti gli apprendisti di Voglio essere un mago saranno divisi in tre casate: le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu. Poi inizieranno gli studi. Gli apprendisti dovranno sfidarsi in una serie di esami per ottenere il diploma finale di Mago ed evitare l’espulsione dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

Insegnanti

Ma quali sono gli insegnanti del reality-talent show di Rai 2 Voglio essere un mago? A guidare i ragazzi saranno: Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo, Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia. Come nella migliore tradizione delle scuole di magia, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività. A vigilare su tutti, uno dei più grandi e famosi illusionisti al mondo: Silvan, “il mago dei maghi”, narratore degli eventi che racconterà le evoluzioni di ognuno dei ragazzi.