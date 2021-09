A che ora inizia Voglio essere un mago: l’orario della messa in onda su Rai 2

A che ora inizia Voglio essere un mago, il reality-talent show in onda su Rai 2 dal 21 settembre 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista il martedì sera alle ore 21,20. Il programma ha una durata prevista (pubblicità incluse) di circa 3 ore a puntata. La chiusura è infatti prevista intorno alle ore 00,10.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Voglio essere un mago? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 21 settembre 2021; l’ultima martedì 19 ottobre 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe essere modificata):

Prima puntata: martedì 21 settembre 2021

Seconda puntata: martedì 28 settembre 2021

Terza puntata: martedì 5 ottobre 2021

Quarta puntata: martedì 12 ottobre 2021

Quinta puntata: martedì 19 ottobre 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Voglio essere un mago, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il reality-talent show va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD) del digitale terrestre. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.