Vladimir Luxuria: “Io ho fatto le scarpe a Ilary Blasi? Non ci si crede”

Non è stata Vladimir Luxuria a dimostrare interesse per la conduzione dell’Isola dei famosi prima che Mediaset decidesse di affidarle il timone del reality show di Canale 5. A dirlo è stata la diretta interessata, ospite di una puntata di SDL Tv insieme a Sonia Bruganelli. Luxuria ha quindi svelato di non avere mai pensato di sostituire Ilary Blasi alla guida del format. Sarebbe stata Mediaset a proporle l’opportunità.

“Non si può dire che sia una persona cattiva o egoista. È il contrario”, le parole della Bruganelli. Una affermazione a cui Luxuria ha risposto rispedendo al mittente le voci secondo le quali avrebbe intenzionalmente soffiato a Ilary Blasi la conduzione dell’Isola: “Io non l’ho manco chiesto. Non è che abbia fatto in modo di… Me l’hanno chiesto loro. E io ho fatto le scarpe a Ilary? Non ci si crede”.