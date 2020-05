Vivi e lascia vivere: anticipazioni prossima (ultima) puntata

Giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Vivi e lascia vivere, serie tv che vede Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero. La fiction diretta da Pappi Corsicato si avvia quindi a chiudere i battenti, anche se molto probabilmente non si tratterà della fine, visto che sarebbe in programma una seconda stagione. Ma cosa succederà nella prossima e ultima puntata di Vivi e lascia vivere? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Nell’ultima puntata della serie tv (episodio 11 e 12) verrà fatta luce sugli ultimi misteri della storia. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni sugli ultimi due episodi di Vivi e lascia vivere:

Episodio 11

Nell’episodio numero undici vedremo i protagonisti a poche ore dal drammatico incidente automobilistico di cui è rimasto vittima Giovanni nella puntata precedente. Il ragazzo è stato investito e ora rischia la vita in un letto di ospedale. Intanto Toni, nonostante sia ricercato per omicidio, non avrà intenzione di restare nuovamente lontano dalla famiglia e si precipiterà dal ragazzo per assisterlo in quelli che potrebbero essere i suoi ultimi momenti di vita. Ovviamente, Laura e le figlie si ritroveranno al capezzale di Giovanni nella speranza che un simile evento possa riconciliarle una volta per tutte. Ma attenti alle brutte sorprese…

Episodio 12

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Vivi e lascia vivere Laura riceverà le minacce di un misterioso ricattatore che farà leva sui suoi segreti per il proprio interesse. Intanto, Renato prenderà la difficile decisione di allontanarsi ancora dalla famiglia. Ma dare una notizia del genere alle figlie e alla moglie che lo hanno appena ritrovato non si rivelerà affatto facile…

Quando finisce e seconda stagione

Quando finisce Vivi e lascia vivere? E’ prevista una seconda stagione? Come detto, la serie tv con Elena Sofia Ricci finirà giovedì 28 maggio 2020 con la messa in onda degli ultimi due episodi che vanno a formare l’ultima puntata. Seconda stagione? Salvo colpi di scena la serie tv Vivi e lascia vivere, visti anche gli ottimi ascolti, dovrebbe proseguire con una seconda stagione. Al momento però, vista anche l’emergenza Coronavirus, non ci sono certezze. Meglio pensare all’ultima puntata in onda giovedì 28 maggio 2020 alle ore 21,20 su Rai 1.

