Vivi e lascia vivere: le anticipazioni della seconda puntata

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI – Questa sera, giovedì 30 aprile 2020, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della nuova fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia Ricci. Una nuova appassionante serie per tutta la famiglia che ci terrà compagnia per sei settimane in prima serata ogni giovedì. Per ogni puntata sono previsti due episodi. Di seguito le anticipazioni della seconda puntata (qui cosa è successo nella prima) della fiction in onda stasera, 30 aprile 2020, dalle 21.25 su Rai 1.

Nella seconda puntata vedremo la partenza dell’attività di street food di Laura, che riuscirà a mettersi in moto proprio grazie all’aiuto economico di Toni: all’inizio gli affari non andranno bene, ma Laura insisterà e le prime soddisfazioni arriveranno. Nella crew dello street food entrerà anche Marilù, la cognata di Laura, che aveva inizialmente mentito sulle sue condizioni economiche: il suo ingresso però porterà non pochi imprevisti.

Intanto Toni continuerà a riavvicinarsi gradualmente alla vita di Laura e scopriremo che le è debitore, dato che tanti anni prima lei lo tirò fuori dai guai. Intanto però Laura sarà alle prese con problemi più gravi in famiglia: la figlia Giada continuerà a lavorare in un night club, all’insaputa della madre, e dopo l’ennesimo litigio scapperà di casa. E Laura sarà di nuovo costretta a chiedere aiuto a Toni…

Di cosa parla Vivi e lascia vivere

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata, ma di cosa parla Vivi e lascia vivere? Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) è una cinquantenne dal carattere freddo e scostante che, per contribuire alle spese familiari, lavora come cuoca in una mensa. Laura è sposata da oltre 20 anni con Renato (Antonio Gerardi), un musicista che suona sulle navi da crociera, e ha tre figli Nina (Carlotta Antonelli), Giovanni (Giampiero De Concilio) e Giada (Silvia Mazzieri).

Il cast di Vivi e lascia vivere

La vita della protagonista procede senza troppi scossoni (anche se nasconde un segreto molto importante) fino a quando, di ritorno da un viaggio, è costretta a comunicare ai suoi figli che il loro papà è morto in un misterioso incidente a Tenerife, omettendo però un’altra dolorosa verità: l’uomo conduceva una doppia vita con un’altra donna.

Una tragedia enorme che la segna per sempre, però Laura sarà brava a sfruttare questa difficoltà e trasformarla in un’opportunità di rinascita e di riscatto: licenziata anche dal suo impiego alla mensa, decide di ricominciare da capo avviando un’attività di street food in giro per Napoli, dando la possibilità a se stessa e ad altre donne di diventare indipendenti e autonome. Quando però la nostra protagonista sembra aver ritrovato una stabilità e una tranquillità familiare, secondo la trama di Vivi e lascia vivere, dal suo passato torna Toni (Massimo Ghini), un vecchio amore che nasconde diversi lati oscuri.

La trama della fiction

Abbiamo visto le anticipazioni e di cosa parla Vivi e lascia vivere, non ci resta che godercelo in tv. Appuntamento dunque a stasera, 30 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Buona visione!

Dove vedere la fiction in streaming

Potrebbero interessarti Vivi e lascia vivere: cosa è successo nella prima puntata Alessandro Borghese, 4 ristoranti su Sky: le anticipazioni della seconda puntata No Escape – Colpo di stato: trama e cast del film