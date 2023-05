Vivere non è un gioco da ragazzi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, lunedì 22 maggio 2023, alle ore 21,30, su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova serie tv che vede al centro un gruppo di adolescenti alle prese con un dramma e con le conseguenze delle loro azioni, ma è anche la storia dei loro genitori e della difficoltà di comunicazione tra generazioni differenti. A dirigere la serie c’è Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per Immaturi-La serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della seconda puntata, nel primo episodio della serata, continuano le indagini sulla morte di Mirco, mentre su Lele aumenta la pressione di polizia e spacciatori che cercano di tirarlo in direzioni opposte. Crescono anche i rimorsi perché la madre del ragazzo morto si rivolge a lui per sapere chi fosse davvero suo figlio. Intanto i vari genitori, dopo la tragedia, vogliono sapere se anche i loro figli si drogano. I ragazzi negano e si discute in ogni casa, soprattutto in quella di Lele, dove il padre ha reagito alla truffa facendo una sciocchezza che aggrava la sua situazione e fa infuriare la moglie.

Nel secondo episodio di stasera di Vivere non è un gioco da ragazzi un anonimo avverte le famiglie che tutti i ragazzi del gruppo al sabato si drogavano: la notizia – come una bomba – esplode nelle case, iniziando a rivelare le ferite segrete di qualche genitore e facendo deflagrare la crisi fra quelli di Lele, i quali stanno attraversando un momento difficile aggravato dalla truffa subita. Nel frattempo Lele riallaccia i rapporti con Serena ma il poliziotto ha fatto una scoperta su di lui e lo costringe a fare i nomi della banda di quartiere da cui compra: Lele continua a trovarsi tra l’incudine e il martello, e stavolta potrebbe non avere altra scelta se non quella di vuotare il sacco. I criminali intuiscono la trappola che è stata tesa a Lele e decidono di sequestrarlo: il ragazzo ha pochi minuti per convincerli che non sta parlando alla polizia.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: