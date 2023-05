Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo di Vivere non è un gioco da ragazzi, la nuova serie tv con Claudio Bisio e Stefano Fresi, in onda su Rai 1 dal 15 maggio 2023? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Lele

Matilde Benedusi: Serena

Pietro De Nova: Pigi

Alessia Cosmo: Patti

Luca Geminiani: Spinoza

Simone Baldasseroni: Ruggine

Tommaso Donadoni: Mirco

Francesco Mastrorilli: Caminito

Samuele Brighi: Spazzola

Francesco Morelli: Pizzi

Nicole Grimaudo: Anna

Stefano Fresi: Marco

Claudio Bisio: Saguatti

Lucia Mascino: Monica

Fausto Sciarappa: Claudio

Fabrizia Sacchi: Angela

Jerry Mastrodomenico: Renzo

Stefano Pesce: Magnani

Carlotta Miti: mamma di Pigi

Francesca Castaldi: mamma di Patti

Anna Redi: prof. Palmieri

Ginevra Culini: Linda

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Vivere non è un gioco da ragazzi, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La location principale della serie tv è la città di Bologna dove sono ambientate anche le varie vicende dei personaggi. La fiction ha avuto il sostengo dell’Emilia Romagna Film Commission. Dove vedere Vivere non è un gioco da ragazzi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.