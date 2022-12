Viva Rai 2: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Fiorello

Quante puntate sono previste per Viva Rai 2? In tutto andranno in onda 115 spettacoli di 45 minuti. Tutti su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle ore 7,15. “L’ansia da prestazione ce l’ho da sempre – le parole di Fiorello -, certe volte è puro terrore. Iniziare la giornata con il buonumore credo sia fare servizio pubblico, questo rientra nei compiti della Rai”.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Viva Rai 2? La messa in onda è prevista dalle ore 7,15 alle ore 8. Dalle 8 alle 8,30, dopo l’appuntamento con “Viva Rai2!” con Fiorello, andrà in onda “…E VIVA IL VIDEOBOX”, un programma a caccia di “talenti”. Una rassegna di esibizioni con cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere per valorizzare il talento. Una giostra di voci dalle mille sfumature. Uno spin off di “Viva Rai2!” con incursioni a sorpresa di personaggi noti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Viva Rai 2, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Lo show andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7,15 su Rai 2 e in simulcast su RadioTuttaItaliana e in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Ma non finisce qui: si potrà vedere tutto anche su Rai 1 in replica in terza serata e nel weekend, alle ore 10, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok.