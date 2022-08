Vittorio Sgarbi furioso con la figlia Evelina: “Ha rifiutato il Gf Vip, sputa sul denaro”

Litigio in famiglia per Vittorio Sgarbi. Secondo quanto riporta Novella 2000, il critico d’arte si sarebbe infuriato con una delle sue figlie, Evelina Sgarbi, perché lei avrebbe rifiutato di partecipare al prossimo Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini l’avrebbe voluta nel cast della settima edizione del reality in partenza a settembre, ma la ragazza, studentessa universitaria classe 2000, avrebbe rifiutato.

“Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo – ha detto Sgarbi al settimanale -. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”. Sgarbi ha anche aggiunto che, a causa di questo disaccordo, lui e la figlia non si sono parlati per qualche mese, ma sono ora in fase di riavvicinamento: “Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del Gf Vip non fosse degno di lei”, ha aggiunto Sgarbi.

Secondogenita di Vittorio Sgarbi, Evelina è nata dalla relazione con una storica torinese, ha raccontato lui stesso in un’intervista al Corriere (senza mai svelare il nome della madre). Il primogenito è invece Carlo, 34enne, riconosciuto dopo una lunga battaglia legale con la stilista Patrizia Brenner. E l’altra figlia di Sgarbi è Alba, arrivata dopo una storia con una cantante lirica albanese già sposata. Di tutti e tre i figli, arrivati inattesi da tre donne diverse, Sgarbi ha detto di sentirsi un padre puramente “biologico” e “preterintenzionale” e di non essersene occupato: “Io non rivendico e non chiedo nulla e queste donne hanno avuto da me ciò che desideravano: diventare mamme”.