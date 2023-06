Chi sono Alba, Evalina e Carlo, i tre figli di Vittorio Sgarbi (ospite a Oggi è un altro giorno)

Chi sono i tre figli di Vittorio Sgarbi, ospite a Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1? Vittorio Sgarbi ha tre figli, concepiti con tre madri differenti: Alba, Evalina e Carlo. Il critico d’arte ha impiegato anni prima di riconoscere suo figlio Carlo, nato nel 1988 dalla relazione con la Brenner. Per questo i due hanno avuto una lunga causa in tribunale prima di raggiungere un accordo.

In seguito alla scomparsa di Patrizia Brenner, Sgarbi avrebbe proposto a suo figlio di venire a vivere con lui a Roma, ma Carlo avrebbe scelto di restare a Varese. Probabilmente anche a causa delle complicazioni avute dalla madre e dal padre, Carlo non ha mai avuto un buon rapporto con il padre e ha deciso di continuare a farsi chiamare con il cognome di sua madre, Brenner, a differenza delle sorelle Alba e Evelina Sgarbi (nate da altre due successive unioni).

Vittorio Sgarbi non si è mai sposato. Durante la sua vita ha però avuto tante relazioni. In particolare ha avuto una lunga relazione con l’attrice Patrizia Brenner fino al 2002, quando lei è tragicamente venuta a mancare a causa della leucemia. Qualche tempo fa, ha avuto una relazione con Sabrina Colle. Ma conosciamo meglio i figli di Vittorio Sgarbi.

Alba Sgarbi è nata nel 1998 a Tirana e ha 25 anni. E’ nata dal rapporto di Vittorio Sgarbi con Kozeta, una cantante lirica albanese. Vive in Albania con la madre e studia elettronica. Alba non è stata riconosciuta dal critico d’arte per molti anni, ma poi la corte d’Appello di Ancona ha stabilito la paternità di Sgarbi.

Evelina Sgarbi è nata a Torino nel 2000 e attualmente ha 22 anni. Della madre non si conosce il nome. Evelina studia Design e Architettura presso l’Istituto Marangoni di Milano e, come suo padre, è appassionata d’arte. La giovane ha rifiutato più volte la corte di Alfonso Signorini che la voleva al Grande Fratello VIP. Sgarbi l’ha riconosciuta come sua figlia nonostante non abbia mai effettuato il test del Dna. Durante un’intervista, il critico d’arte ha raccontato che Evelina ha un carattere molto simile al suo.

Carlo Brenner è nato dalla relazione tra il critico d’arte e la compianta stilista Patrizia Brenner, scomparsa nel 2002. Carlo è nato nel 1998 a Milano. E’ laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano, poi si è specializzato in Relazioni Internazionali all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Dopo aver lavorato come giornalista per il The Post, ha lavorato per la banca Intesa San Paolo. Oggi vive a New York.