Vite in fuga: la trama della prossima puntata, la terza. Tutte le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata di Vite in fuga, la quarta? Questa sera, 29 novembre 2020, abbiamo visto Silvia chiedere aiuto a Casiraghi che, ancora una volta, si è rivelato a dir poco determinante per mantenere inalterato il piano di copertura della famiglia Caruana. Ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della quarta puntata di Vite in fuga:

Casiraghi riuscirà a procurare a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un’azienda di portavalori. In questo modo, quindi, la famiglia Caruana riuscirà a trovare una nuova stabilità e una nuova armonia per la loro ”seconda vita”. Peccato, però, che ben presto dovranno fare i conti con un colpo di scena inatteso. I Caruana, infatti, erano convinti che in quel modo potessero sfuggire dal passato ma non sarà così. Dovranno fare i conti con una lettera ricattatoria che minaccerà nuovamente la loro serenità. Qualcuno, infatti, ha scoperto le loro nuove identità e di conseguenza potrebbero essere in pericolo. Intanto le indagini di Serravalle arriveranno ad una svolta importante. L’ispettrice scoprirà che Gloria, l’amante segreta di Claudio, dopo aver ricevuto un’ingente somma di denaro non ha mai preso il volo per il Brasile che aveva già prenotato. La donna, quindi, sembra essere sparita nel nulla e si sono perse le tracce. Ilaria comincerà ad avere dei sospetti al punto da temere che possa essere Gabriele la persona che li sta ricattando.

Quando va in onda la quarta puntata

Quando va in onda la quarta puntata di Vite in fuga? La messa in onda è prevista per domani, lunedì 30 novembre 2020, alle ore 21,20. Di seguito la programmazione Rai per la fiction di Rai 1:

Prima puntata: domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA Seconda puntata: lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA

lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA Terza puntata: domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA Quarta puntata: lunedì 30 novembre 2020

lunedì 30 novembre 2020 Quinta puntata: domenica 6 dicembre 2020

domenica 6 dicembre 2020 Sesta puntata: lunedì 7 dicembre 2020

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della quarta puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

