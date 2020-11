Vite in fuga: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ieri, domenica 29 novembre 2020, abbiamo visto Claudio decidere di chiedere aiuto a Udo, un geniale informatico che soffre di disturbi della personalità. Lo scopo è ben preciso: Udo dovrà riuscire a trovare delle immagini relative alla notte in cui Riccardo è stato assassinato così da poter dimostrare che in quel preciso momento lui si trovava in automobile con la sua amante Gloria Santini. Intanto per Silvia la situazione è diventata sempre più difficile da sostenere. La donna, infatti, non è riuscita più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Poi l’incontro con Elio.

Cosa è successo nel secondo episodio della terza puntata di Vite in fuga? La Serravalle è arrivata ad un punto di svolta della sua indagine sulla famiglia Caruana. Silvia ha deciso di chiedere aiuto a Casiraghi che, ancora una volta, si è rivelato a dir poco determinante per mantenere inalterato il piano di copertura della famiglia Caruana ed evitare così che la verità sulla loro fuga venga a galla.

Streaming, tv e repliche

Dove vedere o rivedere la terza puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

