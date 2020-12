Vite in fuga: cosa è successo nella quinta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quinta e penultima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv in onda su Rai 1? Ieri sera, domenica 6 dicembre 2020, abbiamo visto Alessio convincersi sempre più del fatto di volersi trasferire a Salisburgo per inseguire il suo sogno: studiare pianoforte. Una decisione che, in un primo momento, non ha trovato per nulla d’accordo Claudio, anche se poi ha cambiato idea. L’uomo, infatti, si è reso conto di non poter mettere i “bastoni tra le ruote” a suo figlio e proprio per questo motivo non ha potuto impedirgli di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle intanto ha inziato a cambiare idea sulla strada da seguire per arrivare alla risoluzione del suo caso. L’ispettrice, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha avuto un’intuizione e si è resa conto che per risolvere questo caso, è necessario cambiare punto di vista.

Cosa è successo nel secondo episodio della quinta puntata di Vite in fuga? La distanza tra Silvia e Claudio è sembrata a dir poco irreparabile. La donna ha scoperto con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale. Per Silvia è stato un vero e proprio choc: la donna ha quindi deciso di abbandonare Claudio. L’uomo si è sentito annientato dalla decisione della moglie e così ha comunicato a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua fuga.

Streaming, tv e repliche

Abbiamo visto cosa è successo nella quinta puntata di Vite in fuga, ma dove vedere i vari episodi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

