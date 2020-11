Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 29 novembre

Questa sera, domenica 29 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della terza puntata? Di seguito tutte le anticipazioni.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata Claudio deciderà di chiedere aiuto a Udo, un geniale informatico che soffre di disturbi della personalità. Lo scopo è ben preciso: Udo dovrà riuscire a trovare delle immagini relative alla notte in cui Riccardo è stato assassinato così da poter dimostrare che in quel preciso momento lui si trovava in automobile con la sua amante Gloria Santini. Intanto per Silvia la situazione diventerà sempre più difficile da sostenere. La donna, infatti, non riuscirà più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Tali dubbi la porteranno a farsi mille domande su Claudio. Poi l’incontro con Elio, un uomo che ben presto le dimostrerà che può fidarsi di lui. Nel secondo episodio della terza puntata di Vite in fuga (in onda oggi, 29 novembre) vedremo la Serravalle che riterrà di essere arrivata ad un punto di svolta della sua indagine sulla famiglia Caruana. Silvia deciderà di chiedere aiuto a Casiraghi che, ancora una volta, si rivelerà a dir poco determinante per mantenere inalterato il piano di copertura della famiglia Caruana ed evitare così che la verità sulla loro fuga venga a galla.

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto la trama (anticipazioni) della terza puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Vite in fuga: la trama della prossima puntata, la quarta. Tutte le anticipazioni World War Z: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 Vite in fuga: cosa è successo nella seconda puntata